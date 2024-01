Vive en Ecilda Paullier y muchos lo consideran un ejemplo.

Washington Gil tiene 94 años y una vitalidad que asombra. Desde hace 30 vive en Ecilda Paullier, departamento de San José, junto a su esposa, Delia Bonilla, que tiene 92 años. Este matrimonio tuvo un hijo que tiene un taller en la ciudad donde residen sus padres y una hija que vive en Buenos Aires y que recurrentemente los visita.

“Don Gil”, como lo conocen en el pueblo, es oriundo del Km. 85, después vivió en la zona de La Boyada y finalmente se afincó en Ecilda Paullier.

Este jueves 18 de enero por la mañana fue visto con baldes, cuchareta y hormigón reparando el cordón cuneta de su casa, ubicada sobre las calles Rodríguez Bonavita y Zorrilla de San Martín. La escena no pasó desapercibida para el comunicador local Edyns Keel que lo fotografió y posteriormente escribió en su Facebook: “Un ejemplo de vida la de este querido vecino de mí pueblo (Ecilda Paullier) con sus jóvenes 94 años sigue trabajando como cuando tenía 20 años… que Dios le de vida y salud don Washington Gil para poder seguir disfrutando de su amistad…”.

Los comentarios no tardaron en llegar: “Un ejemplo el amigo”; “Don Gil siempre activo no puede estar sin hacer nada”; “Que hermoso llegar a esa edad tan bien felicidades”; “Un ejemplo de vida. El trabajo y la sociabilidad lo mantienen activo. Es admirable”; “Un genio Don Gil”; “Él me hizo la marca para él ganado. Nunca había visto una tan prolija cómo la q hizo él”; “Washington Gil, antiguo vecino de La Boyada, arreglaba todo y si no había como, entonces creaba lo que faltaba. Cómo sea, pero salía funcionando”.