“Me gustaría que la persona que esté allí frente a mi obra, sienta aunque sea un poquito de alegría y felicidad”, dijo en diálogo con San José Ahora.

Patricia Bauzá es una artista plástica de San José de Mayo que el año que viene expondrá sus obras en París (Francia) y en Madrid (España), lo que representará un hito en su carrera.

A modo de presentación y refiriéndose a su inicio en el arte expresó: “Aún siento el olor a pintura acrílica y hojas nuevas de aquella vez que llegó papá con la bolsita de regalo. Yo tenía unos 6 o 7 años y ese día la felicidad me pudo. En mi casa siempre se inculcó el amor por el arte, desde chiquita, libros de pintar, crayolas, témperas, acuarelas y más libros de pintar eran de mis pasatiempos favoritos.

Obras de Romero, Nantes, Delgado, Sosa y Riva siempre hubo en nuestras paredes, y visitas a algunos de sus talleres también. La tía Ro, sus obras y la pasión por el arte, y los pianos de mis abuelas, acompañaron mi infancia y hermosos recuerdos que atesoro en el alma.

Supongo que todo influyó en mi pasada por clases de piano, flauta dulce, coro, guitarra…y todo tuvo su encanto, hasta que un día llegué al taller “Bilu Bilu” de Ana Feria, con 13 años aproximadamente y fue una de esas veces que sentí que había encontrado mi lugar.

Pintura, barro, batik, parafina y el amor que Ana transmitía por cada una de las técnicas que enseñaba lo hacían mágico. Seguí mi curso curricular y a la hora de elegir qué camino tomar opté por Bachillerato de Arquitectura. Un poco perdida, en 2004, sin saber mucho para dónde seguir inicié Facultad de Psicología y si bien me gustó, algo me decía que ahí no era donde yo tenía que estar. En el 2005 me decidí, ingresé a la Escuela Nacional de Bellas Artes y me enamoré de ese lugar”.

Después vendrían etapas de formación, perfeccionamiento y encuentro del estilo propio, todo lo que sucedía de la mano de su crecimiento personal, enfrentando los desafíos que, como a todos, la vida nos pone por delante. Ahora se acerca el momento de recoger uno de los mayores frutos de ese esfuerzo, exponer en las grandes galerías de Europa.

“Próximamente voy a exponer en París y en Madrid: del 26 al 28 de enero participaré en la “International Contemporary Art Fair” de París y del 11 al 25 de marzo integraré una muestra colectiva en la “Van Gogh Art Gallery” de Madrid. Es una sensación increíble. La verdad que estoy feliz y muy agradecida con la oportunidad que se me está dando”, narra entusiasmada a San José Ahora.

“Son 10 obras en total las que serán expuestas: tres físicamente y las otras siete serán exhibidas por pantalla, además formarán parte de una plataforma virtual muy importante para el mercado internacional del arte.

En este momento estoy trabajando bastante en técnica mixta; con tinta de colores y collages. Comencé a interesarme por el collage en el taller de Mercedes Fuentes y lo fusioné a la pintura, me gusta mucho incorporar distintas texturas y colores” agrega la artista.

Refiriéndose al momento que atraviesa, esta mujer de 40 años, esposa y madre de dos niños manifestó: “Es una etapa de mi carrera en la que me siento plena, si bien, siempre sigo en la búsqueda de técnicas y materiales, todo lo que hago lo disfruto muchísimo. Y todo se ha ido dando de forma muy natural, en esta segunda etapa de mi carrera es la primera vez que siento que encontré mi estilo y eso para un artista es sumamente importante, nunca antes me había pasado y cuando dejé de buscarlo apareció solo”.

Para cerrar Patricia hace referencia a un deseo que persigue cada vez que está creando: “Me gustaría transmitir un poco lo que yo siento al pintar, me gustaría que la persona que esté allí frente a mi obra sienta, aunque sea un poquito, de alegría y felicidad”.

MIRÁ LOS TRABAJOS DE PATRICIA BAUZA AQUÍ

Las exposiciones de Patricia Bauzá:

2021 Muestra Colectiva – Galería Diana Arbini (San José, Uruguay)

2021 “Entre Líneas y Acuarelas” – Sala Carbajal, Teatro Macció (San José, Uruguay)

2022 Muestra Colectiva “Artes Uy” – Hotel Esplendor by Wyndham (Montevideo Uruguay)

2022 “Varieté” – Casa de La Cultura – Libertad (San José, Uruguay)

2022 Muestra Colectiva – Hostería del Parque (San José, Uruguay)

2023 “Varieté” – Instituto Cultural Español (San José, Uruguay)

2023 Fragmento de “Varieté” – Co Lavora (San José, Uruguay)

2023 Muestra Colectiva “Artes Uy” – Hotel Radisson (Montevideo Uruguay)

