Se preguntan “¿cuántas muertes más tiene que haber para que nos tomen en serio?”.

Como estaba previsto, vecinos y comerciantes de Ciudad del Plata volvieron a movilizarse el lunes en la ruta 1 para reclamar más seguridad para la zona y el retorno de la Guardia Republicana.

Luego de hacerlo un par de viernes, decidieron volver a concentrarse a raíz de los homicidios ocurridos el sábado en Playa Pascual y Sofima.

En la oportunidad, los manifestantes dieron lectura a un mensaje, en el que afirmaron que “después del último corte para pedir la Republicana todo empeoró: robos a comercios, robos a vehículos, falsos allanamientos de delincuentes, todos con armas y mucha violencia. La gota que desbordó el vaso fueron las muertes del sábado”, expresaron.

“¿Cuántas muertes más tiene que haber para que nos tomen en serio? ¿Cómo decirle al jefe de Policía que esto no es una sensación? Esto se les fue de las manos, no hacen nada para mejorar. Por eso pedimos la Republicana, porque ellos sí imponen respeto en las calles”, leyeron. «Es una locura lo que estamos viviendo. Ciudad del Plata necesita la Republicana», enfatizaron.

En este marco, uno de los vecinos que participó de la movilización dijo que están “cansados” de realizar denuncias como les piden las autoridades y no tener “ninguna respuesta positiva. La gente ha perdido la confianza en las leyes y por eso no denuncia. Parece que no fuéramos importantes. Nos tienen en cuenta cada cinco años cuando precisan el voto”, lamentó.

De la concentración fue parte la hija de la comerciante asesinada el sábado a la noche en el barrio Sofima. “Nosotros estamos cansados de trabajar bajo rejas, asustados. Yo tengo una niña de tres años que pasa afuera y tengo que estar permanentemente controlándola porque pasan a los tiros, no les importa nada… Por eso pedimos más seguridad, porque lo que le pasó a mi madre le puede pasar a cualquiera”, concluyó. / Fuente: Portal Relámpago