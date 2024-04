Lo hará gracias a una campaña en redes sociales.

Agustín González y Valentina Machado son los padres de Ramiro, el pequeño hincha de Peñarol que se viralizó en las últimas horas y que generó una campaña solidaria con el objetivo de que el niño, que tiene síndrome de down, pueda conocer Los Aromos, el centro de entrenamiento del club aurinegro.

Ramiro, de diez meses, recibió comentarios ofensivos luego de que su padre subiera a sus redes fotos del niño en el estadio Campeón del Siglo, donde se disputó el clásico con Nacional.

Tras ese episodio –y la reflexión del padre sobre lo sucedido– comenzó una campaña en redes sociales que involucró a hinchas de varios equipos para que Ramiro conociera Los Aromos.

«El comentario lo vi cuando estaba volviendome en el ómnibus viniéndome a mi casa del clásico», contó el papá de Ramiro, Agustín González, a Subrayado (Canal 10).

«Soy una persona que no le da mucha importancia a lo que dicen los demás, pero me dolió y me afectó, fue el primer comentario despectivo de él que recibimos«, añadió González.

El joven le constestó que «su hijo es feliz y con su felicidad opaca todo lo que viene al costado». En tanto, la mamá, Valentina Machado, dijo que la solidaridad en redes sociales fue tanta que opacó el mal momento.

Nicolás Rivero, fue el organizador de la campaña que fue tendencia en la red social X y que llevará a Ramiro a Los Aromos, según confirmó el propio Club Atlético Peñarol.

«Estamos muy felices por lo que generó la gente», contó la mamá del niño. «Es un recuerdo para él, le voy a decir que una vez una señora hizo un comentario que no tenía que hacer y la gente lo apoyó tanto que llegó a donde nunca imaginamos», contó Machado.

De la campaña en redes sociales también participaron hinchas de Nacional, como de otros clubes del fútbol uruguayo. Por esta razón el papá aseguró su hijo «viene a enseñarnos a todos los hinchas». / Fuente: El Observador