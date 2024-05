Ambos caballos son del departamento josefino.

Tal como ocurre en cada 1° de Mayo, el hipódromo de San José fue escenario de una gran jornada hípica, desde las tempranas horas de la mañana hasta minutos entrada la noche.

El portal especializado en deportes Expectativa.uy informó que un total de once carreras se desarrollaron, con especial atención de los presentes para la novena y décima, por tratarse de dos grandes premios clásicos. La primera de ellas fue el “Ruben A. Bacigalupe y Nancy Aunés”, se impuso con lo justo Tite sobre You Said Saba, ambos de San José. Luego se corrió el “Intendencia Departamental de San José”, y por centésimas llegó antes el josefino Pekos Tell antes que el pedrense Caro Amico. En ambos casos se llevaron un premio de $100.000.

También hubo triunfos locales en la número 1 con Atenas, la 4 con Feel Queen, la 5 con Latina Hermosa, la 7 con Valatran, la 8 con El Especialista y la 11 con Wanko (de Rincón del Pino). En la 2 desde Las Piedras ganó Thunder Bolt, en la 3 desde Dolores My Freedom, y en la 6 el también pedrense Affirmador.

PODIOS

1era (Premio: “Fabricio Villamarín”): 1) Atenas, 2) Cam, 3) Bella Asckot

2da (Premio: “Programa A ritmo de Turf”): 1) Thunder Bolt, 2) El Farol Jf, 3) My Secret

3era (Premio: “Julio Carlini”): 1) My Freedom, 2) La Delfina, 3) British Tatongo

4ta (Premio: “Asociación Rural de San José”): 1) Feel Queen, 2) La Galera, 3) Inmensa Fever

5ta (Premio: “Jefatura de Policía de San José”): 1) Latina Hermosa, 2) Oriente Medio, 3) Fares

6ta (Premio: “Haras Santa María de Juncal”): 1) Affirmador, 2) Prato City, 3) Leoparda Queen

7ma (Premio: “AM 1360 Radio 41”): 1) Valatran, 2) Precario, 3) Rebecca Queen

8va (Premio Clásico: “Junta Departamental de San José”): 1) El Especialista, 2) Raf Vallone, 3) Legajo Runner

9na (Gran Premio Clásico: “Rubén A. Bacigalupe y Nancy Aunés”): 1) Tite, 2) You Said Saba, 3) Acaramelada Bom

10ma (Gran Premio Clásico: “Intendencia Departamental De San José”): 1) Pekos Tell, 2) Caro Amico, 3) Intento Play/Sublimeblack

11ma (Premio: “FM Principal 107.9”): 1) Wanko, 2) Torniquillo, 3) Mi Amigo Toby / Fuente: Expectativa.uy