Fue en Florida, departamento que al igual que San José, fue duramente golpeado por las inundaciones.

La histórica crecida del río Santa Lucía derivó en un desastre para miles de personas en Florida, que debieron abandonar sus casas por la inundación y, en muchos casos, perdieron objetos materiales averiados por el agua como colchones, muebles y electrodomésticos.

«Lamentablemente hemos perdido todo. La verdad que fue una cosa inesperada. Toda la vida viví en el barrio San Cono, había visto la otra creciente siendo niño, la del 1959, pero esta superó todo, fue un récord», cuenta Ramón Cabrera, saca a la calle los restos de muebles y otras pertenencias que ahora son escombros.

Narra que en los días previos llevó los muebles para el fondo del terreno, a un lugar alto, previendo que el agua podría ingresar a su hogar. «Pero nunca esperé esto. Nunca esperamos que llegará ahí. Lamentablemente a lo último, en un envión de la creciente, en media hora creció más de medio metro de golpe y perdimos todo, heladera, televisores, colchones, camas. Un desastre, no hay palabras», expresó.

Otro vecino, Carlos Larroca, volvió este viernes a su hogar, donde aún quedan charcos de agua con barro y dice que al entrar se «quería morir».

«Me sacaron con el agua debajo de los brazos. Porque pensé que no iba a pasar esto y me atrinchere en la otra casa, que era alta y pensé que no iba a subir 40 centímetros. Nunca pensé que iba a pasar esto tan horrible», manifestó.

También alcanzó a retirar objetos y dejarlos en la casa de un vecino. «Cuando entro ahora, que vine hoy, es desolador esto, para matarse. No quedó nada, nada, nada, nada. Pusimos arriba de las mesas heladeras, freezer. Si la otra (2019) no entró a casa, esta podía entrar, pero le calculamos 40, 50 centímetros. Pero no este disparate. esto fue impresionante y cuando vine acá me quería morir», contó.

Un tercer vecino, José Gereda, insiste en que «nadie se imaginaba» una inundación como la ocurrida mientras muestra con su mano la marca que muestra hasta dónde llegó el agua en su hogar: más de un metro sobre el suelo.

«Yo siempre decía que un día que lloviera mucho, cuando llueve 100 milímetros en una hora y agarra el río lleno, podía pasar algo peor que en el 2019, pero no así. Colchones, heladera, tiró todo para el suelo, rompió todo», enfatizó. / Fuente: Telemundo