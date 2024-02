El hombre había ido a buscar a su hijo, pero no se lo dejaron ver porque, según manifestó la mujer, el pequeño estaba dormido.

La Policía informó al respecto: “El 17 de febrero, Policías de la URP de Zona I concurrieron a calles Pbro. Betancur y C Larriera, de acuerdo a comunicación de CCUD. En el lugar una mujer manifestó que su ex pareja fue a su casa a buscar al hijo en común y ella no se lo entregó debido a que el menor está durmiendo.

Posteriormente radicó la denuncia en la CEVDYG por violencia doméstica y amenazas.

El Juzgado interviniente dispuso: medidas cautelares. La Fiscalía dispuso indagatorias y enviar informe. Se libró orden de detención para el ofensor, la que fue cumplida por los Policías de la CEVDYG SJ. Luego de las instancias en sede Fiscal y Juzgado Letrado de San José de 5º Turno, “se formalizó la investigación respecto de D.A. A.H. de 31 años, por la presunta comisión de un delito continuado de violencia doméstica agravada en grado consumado y en calidad de autor, conforme a los Arts. 1,18,60 y 321 bis del Código Penal, y por Sentencia Nº 20/2024 se condenó por el mismo delito a una pena de diez meses de prisión, con descuento del tiempo de detención sufrido, siendo de su cargo las prestaciones Accesorias de rigor.

El condenado deberá cumplir la pena impuesta de la siguiente manera, dos meses y quince días de prisión de cumplimiento efectivo, sustituyéndose el resto de la pena por libertad a prueba, con obligaciones”.