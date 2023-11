El expresidente frenteamplista señaló que Uruguay “ha quedado muy mal parado” frente al mundo y que “esa es la mayor pérdida”.

El expresidente de la República y referente frenteamplista José Mujica habló de la imagen internacional de Uruguay tras las renuncias de los ministros del Interior Luis Alberto Heber y de Relaciones Internacionales Francisco Bustillo; del subsecretario del Interior Guillermo Maciel y del asesor presidencial Roberto Lafluf, luego de la comparecencia ante Fiscalía de la exvicecanciller Carolina Ache en el marco del caso Marset.

“Nos parecemos más a una república bananera que a ese Uruguay que todo el mundo tendía a respetar, a pesar de sus limitaciones, y que se diferenciaba institucionalmente en este convulso continente”, expresó Mujica en entrevista con radio Universal.

Además, dijo que eso es “lo que más” le “duele de todo”. “Escuché a otros informativos en el mundo, y el Uruguay ha quedado muy mal parado y ha sembrado un conjunto de dudas que va a llevar tiempo levantarlas”, manifestó.

El integrante del Frente Amplio expresó que “ya está sembrada la imagen”, y consideró que “esa es la mayor pérdida”, porque, según él, “lo demás lo irá laudando la Justicia”.

Asimismo, criticó el tono de la conferencia de prensa que dio el presidente Luis Lacalle Pou el sábado, y dijo que le dio “la impresión de que” quiere dar “vuelta la página”. “Hablando en lenguaje sencillo: muerto el perro, se acabó la rabia. Ahora yo pienso que esto queda supurando y no le hace bien al país, lamentablemente; no lo deseo, ojalá me equivoque”.

Mujica opinó que los movimientos en las carteras de Interior, Relaciones Internacionales e Industria, producto de las renuncias anunciadas el pasado sábado, “fueron cambios de apuro”.

“Yo creo que se reparó en gente de confianza”, manifestó, y luego criticó: “Hay un hecho muy grave que es que, consciente o no, el Poder Ejecutivo fue al Parlamento y ocultó la verdad para sostener una verdad que era insostenible”.