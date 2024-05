También habló su esposa Lucía Topolansky y su médico personal.

El expresidente José Mujica anunció este lunes en conferencia de prensa que tiene un tumor en el esófago y dijo que «obviamente es muy comprometido”.

“Es doblemente comprometido en mi caso porque tengo una enfermedad inmunológica hace 20 años que me afectó los riñones”, dijo Mujica ante la prensa, y destacó que por eso hay dificultades para recibir tratamiento médico y cirugía.

«En mi vida más de una vez anduvo la Parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando. Esta vez me parece que viene con la guadaña en ristre y veremos lo que pasa», afirmó.

“Mientras tanto, mientras pueda, voy a seguir militando con mis compañeros. No se cambia de matungo al final del río. Mientras aguante voy a estar”, agregó.

Mujica envió un mensaje especial a los jóvenes sobre la libertad y la voluntad, para que persigan sus sueños: “Quiero transmitirles que la vida es hermosa y se gasta, se va, y el quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae».

Dirigiéndose «a las pibas y los pibes», agregó: «Si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, no se dejen engatusar por el odio. Si los llega a atrapar la droga, no se queden solos, nadie se salva solo. Pidan ayuda, luchen».

«La única libertad que existe está en la cabeza y se llama voluntad, y si no la utilizamos no somos libres. La vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces», agregó.

Al finalizar, Mujica dijo: «Estoy agradecido a la vida, y al fin y al cabo, que me quiten lo bailado«.

«La vida está llena de estas cosas», dijo Lucía Topolansky sobre la enfermedad de Mujica

Lucía Topolansky, esposa del expresidente José Mujica, explicó que el viernes pasado, el expresidente “tenía un poco de reflujo” y fue a realizarse una endoscopía. Allí se le detectó la presencia de un tumor en el esófago.

En diálogo con El País, Topolansky dijo que, junto a Mujica, resolvieron comunicar la noticia este lunes en conferencia de prensa, porque “Uruguay es pequeño”. «Por nuestros compañeros, por la gente que lo votó, nos pareció mejor dar la información directa y en el correr de los días el equipo médico irá tomando las decisiones, que son los que saben», añadió.

Topolansky señaló que “no son noticias lindas, pero la vida está llena de estas cosas”, y agregó que, a Mujica, “le juega a favor la edad”, porque la reducción de las células es más lenta.

Doctora de Mujica: “No se descarta ningún tratamiento” para la patología del expresidente

La doctora personal de José Mujica, Raquel Pannone, brindó algunos detalles del tumor en el esófago que le detectaron al exmandatario el pasado viernes en el Casmu, luego de que el exmandatario lo anunciara este lunes.

Panonne dijo a Montevideo Portal que, si bien todavía no se tiene la confirmación científica de que se trata de un cáncer, por las “características del tumor” y de “la lesión que se ve”, todo indicaría que se trata de un tumor maligno.

Quien atiende al líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) desde hace 20 años, explicó que al expresidente se lo sometió a una serie de estudios en paralelo con la anatomía patológica para determinar con certeza esta afirmación.

“Los resultados del examen de anatomía patológica, realizados el mismo viernes, se tendrá en unos 15 días”, detalló la médica, quien afirmó que, en esta instancia, “no se descarta ningún tratamiento”.

Asimismo, puntualizó que para el cáncer de esófago se puede optar por una operación, un tratamiento de quimioterapia o radioterapia.

“Depende de distintos factores, como la edad, las comorbilidades del paciente, entre otras, por cuál se opta”, expresó.

A fines de abril de 2021, el expresidente Mujica, que hoy tiene 89 años, había ingerido una espina de pescado que le había causado un dolor persistente. Por ese entonces acudió a la misma mutualista y allí le realizaron una serie de estudios: endoscopia, biopsia y tomografía, que finalizaron con la conclusión de que tenía una úlcera en su esófago y se descartó que esta fuera “por otra causa o patología”, había dicho por ese entonces Panonne a Montevideo Portal.