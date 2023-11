Afirmó que “son días complejos” para el gobierno.

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, afirmó este lunes que han sido “días complejos” para el gobierno por la situación que llevó a la renuncia del canciller Francisco Bustillo y de la cúpula del Ministerio del Interior por las derivaciones del caso del pasaporte al narcotraficante, Sebastián Marset, y apuntó al Frente Amplio (FA).

“Esto hay que mirarlo contra tranquilidad, con mucha serenidad, con mucha humildad, son días complejos pero uno hace lo que tiene que hacer”, dijo Delgado en Juanicó. “En esto, no hace ni lo que quiere ni lo que puede, hace lo que debe”, agregó.

Al participar junto al presidente Luis Lacalle Pou, en la inauguración del centro de operaciones y mantenimiento del Ferrocarril Central, Delgado expresó: “el gobierno tiene que seguir. Sigue trabajando, haciendo cosas, inaugurando cosas, habiendo sorteado una situación que tuvo sensibilidad política, repercusión pública, alguno le llamará crisis política, otros no, en ningún caso es una crisis institucional”.

Destacó que el presidente Lacalle Pou “dio la cara y tomó decisiones políticas que había que tomar, algunas duras pero que había que tomar”. “Vino a dar la cara y hacerse cargo”, indicó. Delgado expresó sentirse orgulloso por la actitud del mandatario “que da la cara, que se hace cargo, que toma decisiones duras” al aceptar la renuncia de dos ministros, un subsecretario y un asesor cercano. “Encaminar cosas y seguir trabajo es parte de lo que tiene que hacer un gobernante”, remarcó.

Respecto a la postura de la oposición, el secretario de Presidencia fue enfático. “Al Frente Amplio no le va a bastar nada”, subrayó y acusó a la oposición de querer “instalar” el tema de una crisis institucional. “Al Frente Amplio no le va a bastar, no le va a bastar si fueran dos ministros, cuatro o seis, siempre van a pedir más”, reiteró.

“Me dio un poco de lástima ver la conferencia de prensa ayer” y dijo que esperaba “una actitud un poco más republicana”. “Acá es la manija de la catástrofe”, indicó. Habló de la pandemia, las vacunas anticovid, la sequía, la crisis hídrica, la Ley de Urgente Consideración (LUC). “De todas las crisis salimos y salimos poniendo actitud, dando la cara, en momentos más lindos, en momentos más feos, con noticias mejores, con noticias peores, siempre en los gobiernos hay errores, hay aciertos. Yo creo que es mucho más ponente las cosas que se hacen y sobre todo la actitud con las que se hacen, que es tratar de explicarle a la gente, dar la cara y no caer en ser los reyes de la manija de la catástrofe permanente”. / Fuente: Subrayado