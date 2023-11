«En función de las circunstancias políticas, no de gestión, presento mi renuncia»,expresó el exministro del Interior.

Luis Alberto Heber presentó renuncia este lunes al frente del Ministerio del Interior junto al subsecretario Guillermo Maciel por las derivaciones del caso de la expedición del pasaporte a Sebastián Marset, luego de la difusión de audios de la exvicecanciller Carolina Ache y el entonces canciller Francisco Bustillo sobre la posibilidad de ocultar los chats en los que se advertía la peligrosidad del narcotraficante que había tramitado un pasaporte uruguayo cuando estaba preso en Dubái.

Heber presentó la carta de renuncia al presidente Luis Lacalle Pou en la que le agradeció la confianza depositada y se refirió a las circunstancias políticas que llevaron a tomar la decisión de dar un paso al costado.

Habló de una «doble confianza» del presidente Lacalle Pou, designándolo primero como ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y luego como ministro del Interior (MI).

Heber se refirió a las razones de su renuncia al frente del Ministerio del Interior y mencionó un fragmento de la carta en la que menciona «circunstancias políticas» y «no son razones de gestión».

Cuando fue consultado por la vinculación de la Policía con los casos Astesiano y Penadés, Heber expresó que durante el expediente no surgió ningún chat ni llamada de él con el ex custodio presidencial, porque «sabe cómo es el ministro y no iba a llamar para pedir nada».

Sobre el caso Penadés, indicó que «las personas actuaron por su cuenta» en relación al exdirector del Comcar, Carlos Taroco, que fue «sin mando y sin orden» y a espaldas del Ministerio. «La Policía que yo respaldo es la que actuó en la Fiscalía, la que descubrió quiénes estaban atrás», remarcó.

«Hoy está desaforado y expulsado del Senado un senador de la República que está preso. Las instituciones funcionan«, expresó. «Creo que hay alta prioridad, es para el país muy importante y para el pueblo uruguayo saber la verdad de esto y esto depende de cómo se trabaje en Fiscalía y en el Poder Judicial», agregó.

«Hay crisis política y por eso estoy renunciando», enfatizó. Sobre los chats entre Ache y Maciel, Heber dijo que el objetivo de las conversaciones era determinar si Marset estaba en prisión y que tras la respuesta afirmativa se comunicó a Drogas. Enfatizó que se trató de una averiguación y no una investigación, porque Uruguay no tiene causa contra Marset ni tenía requisitoria internacional de Interpol.

«No hay una intención de ocultar nada, es irrelevante la situación del contenido, de la forma como se comunicaron ambos subsecretarios», indicó.

Heber indicó que cuando se expidió el pasaporte a Sebastián Marset, los antecedentes internacionales no eran tenidos en cuenta, solo los antecedentes en Uruguay. Destacó los cambios en la legislación vigente, que ahora sí tiene en cuenta todos los antecedentes y si quien lo solicita está en prisión.

REPASO DE GESTIÓN

Heber recordó que como titular del MTOP fue interpelado dos veces, una de las oportunidades por la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo.

Como ministro del Interior se refirió a las cifras de los delitos que «venían ya meseteándose» durante la gestión de Jorge Larrañaga. Heber repasó la caída en la cantidad de homicidio, rapiñas y hurtos. «Los números hablan por sí mismos, estos son los resultados», destacó.

«Estamos mucho mejor, muchísimo mejor que en el gobierno del Frente Amplio en 2019», acotó.

Habló de la efectividad de la Policía para conseguir pruebas que llevó a que haya 3.500 personas privadas de libertad más.

Repasó la construcción de nuevas cárceles con 3.900 plazas nuevas, siendo que hay 2.500 personas en condiciones de hacinamiento. «Nosotros vamos a resolver el hacinamiento», afirmó.

Heber también enumeró la inversión en tecnología que llevará a que haya 12.000 cámaras de videovigilancia. Además, recordó que como ministro del Interior debió comparecer siete veces al Parlamento en interpelaciones y en régimen de comisión general, cinco de esas concurrencias durante 2022.

En cuanto a incautaciones de drogas, indicó que desde 2020 a 2023 fueron 12.868 kilos de pasta base y cocaína, mientras que en los últimos cincos años del gobierno del Frente Amplio fueron 4.300 kilos. «Nosotros sí dimos una batalla dura contra el narcotráfico», afirmó. Fueron 5.789 allanamientos, 3.516 bocas cerradas y 5.672 imputadas y condenadas. «Este gobierno desmantela bandas, ellos desmantelaron las brigadas», sostuvo.

Por último, agradeció el apoyo de la Policía. / Fuente: Subrayado