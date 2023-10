La instancia judicial está prevista para este martes, tras la denuncia de la militante del Partido Nacional al periodista por presunta extorsión.

El Poder Judicial informó a través de un comunicado que hubo un robo en la madrugada de este lunes, aproximadamente a la hora 4, en los Juzgados Letrados de Familia Especializados de 1º, 2º y 5º Turnos ubicados en el edificio de Rondeau 1726.

“La maniobra se perpetró mediante el forzamiento de las rejas de la ventana que da a la habitación que se utiliza como guardería. Como resultado de estas acciones se verificó un gran desorden, con destrucción de mobiliario y la apropiación de materiales de oficina. Se denunció lo ocurrido ante la Seccional 3ª de Policía. La Suprema Corte de Justicia dispuso como primeras y más urgentes medidas que la Intendencia del Centro de Justicia de Familia informe sobre el funcionamiento de las cámaras videograbadoras que existen en el lugar, que la empresa de seguridad contratada para vigilar el edificio aporte su versión sobre los acontecimientos y que la División Arquitectura del Poder Judicial analice el forzamiento de las rejas y, en virtud de ello, proponga posibles mejoras en los cerramientos”, expresó el Poder Judicial en un comunicado.

La información también fue divulgada por el periodista Eduardo Preve, quien consignó que fue robado material de audiencias. Sin embargo, fuentes de Poder del Judicial dijeron a Montevideo Portal que aunque fueron robados pendrives con registros de audio, que pueden contener información reservada por tratarse de información personal de los casos que se atienden en dicha sede judicial, la documentación está respaldada y centralizada en la División de Arquitectura del Poder Judicial.

En dichas oficinas —específicamente en el Juzgado de Familia Especializado de 5º Turno— va a tener lugar este martes, a la hora 14, la audiencia por la denuncia que realizó Romina Celeste Papasso contra el periodista Ignacio Álvarez, por presunta extorsión.

La militante del Partido Nacional denunció al conductor de Santo y seña (Canal 4) alegando que él quería pasar en el programa audios de una conversación que tuvieron sobre la causa del caso Penadés sin su “autorización”.

En la denuncia, a la que accedió Montevideo Portal, Papasso señala: “Hace alrededor de una semana me llamaba, me mandaba mensajes, me mandaba audios de forma extorsiva y amenazadora, diciéndome que si no [se emitían los audios] voy a ir en cana, ya que él conduce un programa de televisión y conduce una radio también”.

También en la órbita del Juzgado de Familia Especializada de 5º Turno, a cargo del juez Juan March, está la denuncia que recibió por violencia doméstica por parte de su expareja el diputado de Cabildo Abierto Martín Sodano, que declaró el pasado 25 de octubre.

El juez dispuso algunas medidas cautelares que ambas partes deben acatar, como no aproximarse a 500 metros y no mantener conversaciones telefónicas. / Fuente: Montevideo Portal