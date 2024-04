El Tribunal de Apelaciones ratificó prisión preventiva contra el exsenador y contra el profesor de historia Sebastián Mauvezín.

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno ratificó la decisión de extender la prisión preventiva del exsenador blanco Gustavo Penadés y el profesor de historia Sebastián Mauvezín por el plazo de seis meses más, según informó El País y confirmó Montevideo Portal.

Según el documento judicial, al que accedió Montevideo Portal, se extiende la prisión preventiva por 180 días más, plazo que terminaría el 7 de octubre de este año.

El lunes pasado, la jueza Marcela Vargas tuvo que rever la situación procesal del exdirigente nacionalista, imputado por 22 delitos de explotación sexual de menores, ante el pedido de mantener la medida cautelar de parte de la fiscal de Delitos Sexuales de 6º Turno, Alicia Ghione, quien estuvo a cargo de la investigación.

En esa audiencia, la Justicia dispuso el aumento de la prisión preventiva de Penadés. Sin embargo, la defensa del exsenador apeló la decisión, solicitando que se le otorgara la reclusión domiciliaria, cuestionando el argumento de Ghione y preguntando “por qué los riesgos procesales que alega la Fiscalía no pueden ser conjurados con un dispositivo electrónico”.

La Fiscalía, por su parte, argumentó que uno de los motivos para tener a Penadés y Mauvezín en prisión preventiva es “la integridad de las víctimas”, que se enfrentan a riesgos “reales, concretos, vigentes hoy”.

PUBLICIDAD

“En cuanto al tiempo que queda por investigar, [queda] gente por citar; no dan los tiempos para hacer seis condenas y, además de la trama, quedan personas que todavía no están identificadas, entre ellas un hacker. Seguramente Penadés sabe de quién se está hablando”, esgrimió la Fiscalía al pedir que se extienda el tiempo de prisión preventiva, según se desprende del texto judicial.

Por su parte, la defensa de las víctimas también abogó por la confirmación de la extensión.

“La argumentación no tiene la fortaleza para hacer caer la decisión. No es una presunción, es una sospecha fundada, son riesgos concretos en cuanto al imputado, sin que ello involucre a nadie. Se sigue investigando. No hay un argumento que desvirtúe la decisión”, señaló el equipo de representantes legales de los denunciantes.

Se indicó que quedan por declarar personas muy cercanas a Penadés. “Esto en cuenta al entorpecimiento, es relevante que se tenga en cuenta. [Ximena] Portillo y [Horacio] Tejera eran sus colaboradores inmediatos; estos casos no fueron cerrados”.

“Además, otra persona que tiene fueros, es un legislador”, enfatizaron los defensores de las víctimas.

“Volviendo a porqué no la casa […] Penadés llevó adelante este plan desde su casa, y lo que falta ahora es tener que salir de acá y decirle a las víctimas que estamos proporcionando de nuevo toda su logística”, argumentaron.

“Es un caso de poder, y ello se puede enervar con la prisión preventiva”, agregó el equipo legal.

Fuente: Montevideo Portal