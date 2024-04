La exfuncionaria concedió sobregiros a Ruglio dado que, entre 2017 y 2019, varios cheques no tenían fondos.

La Justicia condenó a una exgerenta del Banco República (BROU) a pagar una deuda de la empresa de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol. El monto a abonar por parte de Alicia dos Santos asciende a los US$ 168.000.



De acuerdo a la sentencia del juez civil Gustavo Nicastro, la exfuncionaria del banco otorgó sobregiros a la cuenta de Dibels SRL, propiedad del directivo aurinegro y su esposa. Además, Nicastro aclara que estos sobregiros fueron a pedido del presidente de Peñarol, y se dieron porque entre 2017 y 2019 varios cheques de la compañía no se podían cubrir con el dinero que había en la cuenta que es propiedad de Ruglio.



Tras la suspensión de la funcionaria por 180 días, el BROU pasó el tema al departamento Jurídico con el fin de obtener el pago de la deuda.



En la sentencia, informada en primera instancia por El Observador y a la que accedió Montevideo Portal, Dos Santos aceptó la responsabilidad y aseguró que “veló más por los intereses de su cliente que por los de la institución a la cual servía”.



“El problema radica en el error que he cometido al confiar excesivamente en el cliente, circunstancia que efectivamente culmina con el incumplimiento por su parte. A todas luces se trató de un error involuntario por mi parte, el cual reconozco, y asumo plenamente la responsabilidad”, agregó la exfuncionaria.

“Quiero señalar también que, tal como fue establecido y consta en el expediente sumarial, una vez constatado el error, realicé todas las gestiones posibles a mi alcance para lograr el efectivo reintegro del dinero adeudado por el cliente sin tener la respuesta adecuada por parte de él”, agregó.

PUBLICIDAD

Además de asegurar que está “arrepentida”, Dos Santos señaló que fue “sorprendida” en su buena fe. “Nunca me había ocurrido algo así, y me reprocho todos los días por no haber tenido una conducta mucho más estricta con la empresa cliente”, expresó.

Fuente: Montevideo Portal