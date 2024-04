La consultora presentó una nueva investigación sobre la intención de voto de cada uno de los candidatos.

En el Partido Colorado (PC), en tanto, los precandidatos Robert Silva y Andrés Ojeda tienen «cierta ventaja», aunque se trata de una interna compleja debido al tamaño de la muestra y la cantidad de postulantes en carrera, al menos hasta el momento.

La consultora analizó dos escenarios para cada una de las internas estudiadas: uno respondiendo la pregunta de a qué candidato de cada partido preferiría el encuestado y otra con la misma pregunta pero dirigida a aquellas personas que «seguro» votarán en cada interna.

La interna del Frente Amplio



En el primer escenario, ante la pregunta de a quién preferiría el encuestado como «candidato a presidente de la República por el Frente Amplio», Orsi recoge 49% de las adhesiones, Cosse 40%, Mario Bergara 3% y Andrés Lima 2%. Quienes no votarían a ninguno o no saben qué contestar suman 6%.

Desde la última medición de Opción (en marzo), Orsi bajó de 51% a 49%, Cosse creció de 35% a 40%, Bergara pasó de 6% a 3% y Lima se mantuvo en 2%.

Evolución de intención de voto por candidato en el Frente Amplio



Sin embargo, entre quienes «seguro» votarán en la interna frenteamplista, la diferencia entre el exintendente de Canelones y la de Montevideo se achica.

En ese segundo escenario, Orsi suma 47%, Cosse 44%, Bergara 4% y Lima 1%. Quienes no votarían a ninguno o no saben qué votar son 4%.

Opción Intención de voto por candidato del Frente Amplio



«En el Frente Amplio, la medición de abril refleja una polarización aún mayor entre Yamandú Orsi y Carolina Cosse. Aproximadamente, 9 de cada 10 electores frenteamplistas se decanta por uno de estos dos nombres y sólo 1 de cada 20 frenteamplistas escoge a los otros dos contendientes actuales, Mario Bergara y Andrés Lima», sostiene el análisis de Opción.

Y destaca que hay un «acortamiento de la distancia» entre Orsi y Cosse.

«Actualmente, la diferencia entre Orsi y Cosse es de 9 puntos (49% a 40%), en tanto en la encuesta anterior era de 16 puntos (51% a 36%)», sostiene el informe de la consultora.

Opción señala que hay «incertidumbre» en la interna de la coalición de izquierda y que «una de las preguntas a dilucidarse en el corto plazo es qué sucederá con la precandidatura de Mario Bergara», que evalúa bajarse de la competencia y apoyar a Orsi o Cosse.

La interna del Partido Nacional



El primer escenario, ante la pregunta de a quién preferiría como candidato a presidente por el Partido Nacional, Delgado alcanza 62%, Raffo 21%, Juan Sartori 9% (aunque no confirmó si se postulará) y Jorge Gandini 3%. Quienes no saben o no contestaron son 5%.

La última medición de Opción, en marzo, no muestra demasiados cambios respecto al nuevo escenario. En ese entonces, Delgado recogía 61% de los apoyos, Raffo 19%, Sartori 7% y Gandini 6%.

Evolución de la intención de voto por candidato en el Partido Nacional

Sin embargo, entre quienes seguro votarán en la interna blanca, el exsecretario de Presidencia alcanza el 66%, Raffo pasa a 17%, Sartori a 11% y Gandini a 3%. Quienes no saben o no contestan son 4%.

Intención de voto por candidato del Partido Nacional

Según el análisis de la consultora, en el PN Delgado «ha consolidado su liderazgo al obtener guarismos muy similares a los de la medición pasada».

«En lo que va de 2024 se confirma un agrandamiento de la distancia de Delgado sobre el resto de los precandidatos, lo que le otorga (junto a sus ventajas estructurales) un panorama favorable para ser el próximo candidato presidencial del Partido Nacional», agrega.

La interna del Partido Colorado





En un primer escenario de la interna colorada, Andrés Ojeda suma 28%, Robert Silva 21%, Gabriel Gurméndez 14%, Tabaré Viera 13%, Gustavo Zubía 11%, Guzmán Acosta y Lara 3% y Carolina Ache 2%. Quienes no saben o no contestan son 9%.

Intención de voto por candidato del Partido Colorado

Si se toman en cuenta las respuestas de quienes seguro irán a votar, Silva recoge 26%, Ojeda 26%, Gurméndez 13%, Viera 12%, Zubía 9%, Acosta y Lara 4% y Ache 2%. Quienes no saben o no contestan suman 8%.

Para Opción, en el Partido Colorado la «incertidumbre es muy alta», tanto por «razones metodológicas» como por la «estructura de la oferta de precandidaturas».

«Se observa que hay cuatro precandidatos separados por apenas 15 puntos de ventaja: Ojeda, Silva, Gurmendez y Viera (en ese orden). Esta paridad entre múltiples precandidatos constituye un escenario novedoso: desde 1999, en que se celebraron las elecciones internas obligatorias para los partidos, ningún escenario de intención de voto había estado compuesto por al menos cuatro precandidatos con chances reales de ganar la contienda», señala Opción.

Y agrega que esa paridad «no varía» si se analiza quienes seguramente votarán en la interna colorada.

La consultora afirma que hay «cierta ventaja» de Ojeda y Silva.

Ficha técnica

La encuesta se realizó de manera telefónica, mediante celular, entre el 1° y el 10 de abril de 2024. La muestra fue de 528 casos para el Frente Amplio, de 388 para el Partido Nacional y de 210 para el Partido Colorado.

Los datos del Partido Colorado combinan los resultados obtenidos por Opción en marzo y abril.

El mayor margen de error es el de la interna colorada de +/- 8,6%, mientras que el de la frenteamplista es de +/- 4,2%.

Fuente: El Observador