El precandidato del Frente Amplio participó en un acto de campaña y, consultado sobre el ataque de Irán a Israel, Orsi afirmó no entender cuál es el final que se están imaginando algunas de las potencias que están en el conflicto.

El precandidato del Frente Amplio y ex intendente canario, Yamandú Orsi, condenó el ataque a Israel y sostuvo que el mundo está entrando en un callejón con una salida lejana, que ningún bombardeo es una solución y que la capacidad de muerte que tiene este conflicto lo “asusta de verdad”.

En un acto de campaña por el departamento de Canelones, Orsi destacó que en la enemistad histórica de Irán con Israel, “nunca hubo un ataque directo y que complica cada vez más las cosas. Es condenable cualquier bombardeo”.

“Yo creo que hubo un momento donde se pudo haber parado, se eligió no parar, este no es fácil adivinar cuál es el fin de esto. Yo nunca entendí cuál es el final que se están imaginando algunas de las potencias que están en esto, la letalidad de la fuerza que están en pugna o la capacidad de muerte que tiene este conflicto, a mí me asusta, me asusta de verdad” afirmó el precandidato frenteamplista.

Orsi agregó que el mundo entero está atemorizado por esto, pero que se deben dar señales claras cuestionando: ¿Cuánto se ha apostado buscar una solución de paz o de o de tregua ahí en Israel -Palestina? ¿Nunca pasó no? Desde que empezó el conflicto fue algo imposible, había siete frentes abiertos” reflexionó.

El exintendente mostró preocupación ante la sumatoria de países que van haciéndose lugar como parte del conflicto y afirmó “prefiero no imaginarme cosas peores”.

Fuente: Telenoche