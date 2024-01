Hay perros rescatados con los dientes limados con amoladora, tuertos y “locos” por las drogas que des dan; una perra fue rociada con combustible y prendida fuego viva.

Próximamente comenzará a funcionar en la zona de Raigón el refugio “Los Pitbull de Alicia” exclusivo de perros raza pit bull. Actualmente están ubicados en Nueva Helvecia, departamento de Colonia, donde albergan casi 40 canes.

San José Ahora quiso saber más sobre esta iniciativa y nos contactamos con Alicia Díaz, su responsable. Las respuestas dejaron en evidencia una situación aberrante, con denuncias graves, que los organismos pertinentes deberán investigar y atender.

Una de las consultas fue por qué asisten exclusivamente a perros de la raza pitbull, a lo que Alicia respondió: “La raza pitbull es una de las más abusadas, desde las peleas de perros que existen pero nadie habla, donde son sometidos a maltratos y drogas para que dejen su buen dinero, a la moda de tener uno sin conocer la raza para luego sacrificarlo a la primera que se mandan o los que abusan haciéndolos tener cría tras cría como negocio y cuando ya no sirven terminan tirando los como basura”.

La respuesta de Alicia al referirse a cómo han sido encontrados los perros rescatados estremece: “Llegan la mayoría en las peores condiciones, estos son nuestra prioridad, la mayoría provienen de descartes de peleas, ya no sirven, no encontraron la muerte, o como algunos que perdieron las peleas y los tiran o los que corren peor suerte y por perder una pelea como Azul, una hembra, la rociaron con gasolina y le prendieron fuego. Cuando la trajeron estaba en carne viva. Al día de hoy hay partes del cuerpo que nunca le volvió a salir pelo. Otros le liman los dientes con amoladora o se los sacan con pinzas, estos sirven de cebo. Como es una raza que tiene una resistencia increíble al dolor los usan para que los otros aprendan a morder y ellos no se pueden defender. Llegan lastimados, cadavéricos, con sarna, tuertos, ciegos y locos por tanto que le inyectan.

Tenemos los otros, que llegan bien de salud, gordos, pero tuvieron la mala suerte de gruñir a algún integrante de la familia o le tomaron miedo o mataron otra mascota, esos son los que más sufren, no entienden porque están aquí, esperan día a día, lloran cambian su comportamiento”.

Qué les dice a las personas que le temen a la raza:

“Es un perro que fue creado para una función: las peleas. Si es un verdadero pitbull no los va a atacar, pero los han dejado cruzar con todo tipo de razas y ahí sí se desequilibran. Hay muchos perros de otras razas que son más peligrosas. Yo no los recomiendo con niños pequeños, ni con otras mascotas, son muy territoriales y posesivos, el mayor pedido de ingresos son porque el pitbull de la familia le gruñó o quiso atacar al bebé o mató otra mascota de él hogar”.

¿Qué apoyo reciben?

“En el momento la Intendencia de Colonia hace dos años nos apoya con una partida de dinero por mes para comida, antes por 10 años, mientras pude trabajar, los mantuve yo, también ahora algunos particulares de vez en cuando nos dan una mano.

Pero automáticamente cuando nos mudamos quedamos sin el apoyo de la Intendencia, eso igual depende porque todos los años tenés que intentar renovarla, previa visita del director de Bienestar Animal.

¿Cuánto come un perro pitbull?

“Se les cocina los 365 días, lo que se pueda comprar, carcasas, huesos con arroz, por la mañana se le da comida de olla, unos 7 kg. de arroz más alguna verdura y la carcasa, por la tarde balanceado. Tratamos siempre que sea una ración sin colorantes, unos 18 kg por día.

La partida que nos da la Intendencia va para comida y veterinaria con ayuda de particulares, sin esto sería imposible. Hay que vacunar, desparasitar, luchar contra pulgas y garrapatas y no olvidar que tenemos muchos perros de 10 años o más con sus nanas, veterinaria a full”.

San José Ahora ahondó en la consulta sobre las presuntas peleas de perros dentro de los límites del departamento de San José y en el país, a lo que Alicia respondió:

“Sé que en San José se realizan” y señaló una zona: “en Cuidad del Plata”. Agregó que “nadie denuncia, hay fuertes intereses, se juega mucho dinero, pero mucho, tener un perro que gane así sea una o dos peleas te deja un buen dinero.

El trasfondo de las peleas es lo que más duele y por eso mi prioridad por ellos, sufro enorme cuando veo publicaciones de perros robados, los venden así duren un rato en una pelea o los perros de otras razas o chicos que nunca encuentran los dueños, se los tiran a los pitbull como carne de cañón. Es muy agotador saber y ver que nadie hace nada, ciegos y sordos. A más de las sustancias que les inyectan, como a los gallos, la testosterona es una de las más aplicadas, los pone a mil”.

Es cono las carreras de galgos que se hacen en San José, la ONG Trato Ético Animal intervino por suerte y hubo requisa de animales, pero los pitbull son los grandes olvidados. Solo juntamos los pedazos, de los que sobreviven. Se necesitaría que alguien denuncie, pero nadie quiere hablar. Como en todo, tratas de agarrar la punta del hilo pero no lo encontrás, se cuidan entre ellos”.

Alicia Díaz fue más allá señalando que “hay muchos galgueros que pelean perros. Lo comprobé cuando fui a buscar un pitbull al basurero de Libertad, el dueño, un galguero, tenía pitbull también para pelea, uno de ellos le mató un galgo y no tuvo mejor idea que agarrarlo con un marrón en el basurero y darle hasta dejarlo por muerto, sobrevivió, aunque caminaba mal, al tiempo murió de una hemorragia, todo se comenta, pero nadie señala, y las autoridades son ciegas por no decir algo más. Es un secreto a voces, esto no es nuevo, te das cuenta cuando encontrás perros con claros signos de que son descartes de peleas.

Una preocupación

“Tengo al momento un mastín napolitano que lo trajo el dueño hace más de un año, no se lleva con nada ni con nadie, me costó tres meses que me dejara entrar al canil, es mi mayor preocupación cuando tenga que mudarme, pesa unos 60 kg y solo me tolera a mí, sigue esperando cada vehículo que viene a que lo busquen. Los dueños me bloquearon, no era su responsabilidad y si quería sacrificarlo no había problema, todos estuvieron a favor, pedí unos días hoy lo tengo conmigo y agradezco a los dueños por habérmelo traído”.

Cómo es el proceso de adaptación de los perros ingresados al refugio

“Lleva mucho tiempo, paciencia, dedicación. No confían en nada ni en nadie. Hay que empezar por sacarlos para luego lograr que con el tiempo demuestren su carácter y puedas ver si logras recuperarlo. Por suerte muchísimos han logrado conseguir hogares, después de más de un año de estar acá y es una alegría enorme verlos en familia”, concluyó Alicia Díaz.

CONOCÉ MÁS SOBRE EL REFUGIO «LOS PITBULL DE ALICIA» AQUÍ