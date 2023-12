El encuentro fue en Torre Ejecutiva y la mediática dijo que durante el encuentro “hubo una linda interacción”.

Tras una visita fugaz en el Bailando 2023, Fernanda Sosa disfruta de sus últimos días en Uruguay antes de volver a Miami, la ciudad estadounidense en la que reside. De todos modos, no se alejó de los medios. En entrevista con Tv Show, la empresaria contó cuál fue el elogio que el presidente le dio durante su visita, que fue muy comentada, a la Torre Ejecutiva antes de presentarse en el programa argentino.

Al ser consultada sobre qué habían hablado durante el encuentro, Sosa respondió que del Bailando, porque el mandatario “mira el programa”. También, dijo Sosa, le comentó sobre su canal de YouTube y sus contenidos planeados para Uruguay, idea que le gustó al presidente y dijo que se la comentaría a la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. Pero, además, el mandatario dio un elogio a la exconcursante del programa de Marcelo Tinelli: “Me dijo que las mujeres de Salto somos las más lindas. ¡Lo dijo varias veces!”, contó.

Sosa admitió que le gustaría volver a encontrarse con el presidente, porque lo considera un “hombre muy interesante y atractivo”. “Cuando lo visité hubo una linda interacción y quisiera conservar una amistad. La gente malinterpretó la visita, solo fui a conocer al presidente de mi país”, aclaró.

Quién es Fernanda Sosa

Desde hace varios meses el nombre de Fernanda Sosa resuena en la prensa del Río de la Plata. Primero, por ser una de las uruguayas que participarán de la nueva edición del programa Bailando 2023, el icónico programa del otro lado del charco que conduce Marcelo Tinelli. Segundo, porque se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, este viernes 11 de agosto en la residencia de Suárez y Reyes, el mismo día en el que el mandatario cumplió 50 años.

“Fui la primera que le di happy birthday”, aseguró la modelo de 33 años a Pablo Fabregat en el programa Algo que decir de Canal 12.

En diálogo con Desayunos Informales, la influencer contó que empezó a trabajar desde que tiene 13 años. “Lo que pasa es que ustedes no me conocen”, bromeó. Así, aseguró que tiene su carrera “a nivel internacional”. Oriunda de Artigas y criada en Salto, a los 18 años se mudó a Montevideo para estudiar Psicología, pero dejó la carrera para apostar a su futuro artístico e irse a Europa. Sosa contó que, además, trabajó en Gol TV de Perú.

En Miami, Estados Unidos, donde está radicada desde hace seis años, trabajó en Telemundo y Univisión. “Tuve que hacer cuatro años de curso neutro porque no me aceptaban hablando uruguayo”, detalló.

El conductor de LAM, Ángeles de Brito, contó que Sosa trabajó en pasarelas de Milán, París y en la Semana de la Moda de Nueva York. Además, se coronó como Miss Atlántico Uruguay.

Con respecto a su vínculo con su país natal, la modelo expresó: “Amo Uruguay. Amo mi país. Amo mi gente. Cada vez que puedo vengo. Tengo mi familia acá viviendo en Montevideo”.

De Miami al Bailando

La participación de Sosa en el programa de Tinelli, que comenzará el próximo 28 de agosto, causó polémica en Argentina. Para la influencer, trabajar era un sueño. Sin embargo, nunca se lo imaginó.

La uruguaya contó que todo sucedió en mayo, cuando fue a visitar a su hermano a Buenos Aires, donde reside. Allí se encontró con un amigo suyo, que trabaja con El Tirri, el primo de Tinelli.

“Ahí me veo con otra amiga, le cuento que me vi con este amigo y me dice: ‘Por qué no entrás al Bailando, empecemos una campaña’. Ella empieza una mini campaña haciendo un chiste en Instagram. Me ve el amigo que me dijo del Bailando y me lo propone”, contó a Luis Alberto Carballo en Algo contigo.

“Después la producción vio mi Instagram, Marcelo vio mi Instagram, todos me empezaron a seguir. Me dieron la invitación que les gustaría que esté en el Bailando y bueno, ahí se dio todo. Me gustó la idea porque es un desafío para mí. Yo siempre me tiro a todo”, reveló. / Fuente: Pantallazo – Montevideo Portal