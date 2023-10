La influencer y modelo uruguaya quedó eliminada este martes del Bailando 2023.

La modelo e influencer uruguaya Fernanda Sosa dijo que el presidente Luis Lacalle Pou «es muy educado y muy amoroso» y le «atrae eso en un hombre», publicó El Observador.

Sosa, que quedó eliminada este martes del Bailando 2023, participó del programa Hacemos lo que podemos (CRTV).

Allí le consultaron sobre Lacalle Pou y sobre si le gustaría visitarlo antes de fin de año. La popularidad de la influencer creció después de se reuniera con el presidente en el día de su cumpleaños, en una reunión en la que se le entregó el pabellón nacional tal como suele hacerse con los deportistas antes de la participación en un torneo internacional.

«Más que visitarlo me encantaría cenar con él», dijo Sosa.

Los entrevistadores le preguntaron si ‘le daría’ al presidente y ella contestó «sí, claro». «Es muy educado y muy amoroso, me atrae eso en un hombre», afirmó.

Si bien dijo que Lacalle Pou «la verdad es súper bien», cuando le consultaron sobre si le envió un mensaje tras ser eliminada del certamen de Marcelo Tinelli, contestó: «No, no me mandó».

Eliminada del Bailando 2023

Sosa fue la primera de las tres figuras uruguayas que participan del Bailando 2023 en quedar eliminada del certamen de Marcelo Tinelli.

Durante los programas en los que participó siempre fue la que demostró el peor desempeño en la pista de baile en comparación con sus compatriotas Mónica Farro y Maxi de la Cruz y fue eliminada en el programa de este lunes por voto del público en el cierre de la cuarta ronda, en la que también quedó afuera el ex Gran Hermano Tomás Holder.

Sosa tuvo el 22,3 por ciento de los votos del público y Holder el 37,1, lo que los colocó como los señalados para abandonar el Bailando. Las figuras que sí se salvaron y seguirán en el programa son Lali González, Conejo Quiroga, Anita y el Bicho y Anabel Sánchez.

En la previa al programa, la uruguaya ya había mandado un mensaje sobre las posibilidades de quedar eliminada: «Sea cual sea el resultado estoy feliz por lo aprendido, por las oportunidades y los nuevos amigos, y por el gran apoyo de ustedes. Los amo!», escribió en una historia de Instagram.

Más tarde, con la noticia de la eliminación ya pública, Sosa grabó un nuevo mensaje en sus historias.

«Hola hola, bueno, nos fuimos del concurso. Obviamente estoy un poquito triste, pero feliz por todo lo aprendido, feliz por los amigos que me llevo, por las buenas relaciones, feliz por encontrarme con ella (en referencia a su coach) y por todo lo que me ha enseñado, por mi equipo divino«, comenzó.

«Bueno, acá estamos, vamos a comer algo, y quiero agradecer a todos los que me han votado, a todos los que me apoyan por las redes. Estoy muy contenta por todo, fue una experiencia única y mañana me voy a conectar para contar más sobre lo aprendido», concluyó.