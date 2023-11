Gabriela Fossati adelantó que trabajará en temas «de seguridad y de justicia».

La ex fiscal Gabriela Fossati se sumó este jueves al sector Alianza Nacional, del Partido Nacional, en apoyo a la precandidatura de Laura Raffo.

La candidata nacionalista dijo que desde hoy Fossati integra su «equipo técnico y político», en tanto la ex fiscal y ex juez adelantó que trabajará en temas «de seguridad y de justicia».

Consultada en conferencia de prensa por la razón que la llevó a decidir hacer política activa en el Partido Nacional, Fossati recordó los cuestionamientos que recibió del Frente Amplio cuando inició una investigación sobre el ex director de Ministerio del Interior Gustavo Leal.

«Un sector político fue muy hostil conmigo y me hizo revivir los pensamientos de mi juventud», dijo Fossati, en referencia a su adhesión al Wilsonismo durante su adolescencia y juventud.

Señaló que su posición política «estaba dormida» hasta esas críticas del FA, y agregó. «Me despertó este sentimiento por el Wilsonismo esta agresión que tuve».

Fossati definió a Raffo como una «guerrera» y destacó que llegó a donde está (precandidata del Partido Nacional a la Presidencia de la República) «por su capacidad».

«No tuve la más mínima duda de que Laura es la persona con la que quiero trabajar», apuntó.

La ex fiscal también se definió como feminista, aunque resaltó que milita «por un feminismo sano». «Porque hay movimientos que no me representan. Soy feminista, luchando siempre junto a los hombres por la igualdad entre hombres y mujeres».

Gabriela Fossati fue la fiscal que llevó adelante la investigación penal sobre Alejandro Astesiano, el ex jefe de custodios del presidente Lacalle Pou.

Astesiano fue imputado y condenado en proceso abreviado a cuatro años y medio de cárcel por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, conjunción de interés público y privado, y revelación de secreto.

La entonces fiscal del caso lo halló responsable por su participación en un grupo delictivo que falsificaba documentos para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos. / Fuente: Subrayado