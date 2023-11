La fuerza política emitió un duro comunicado tras la comparecencia en sala del director de Tránsito y del de Hacienda por la compra de motos a nombre de la comuna.

El comunicado compartido en redes sociales dice: “En el llamado a sala a la intendenta del 6 de noviembre (que se llevó a cabo sin la intendenta), quedó clara la impunidad de un núcleo duro del PN en la intendencia.

No dieron respuestas y retiraron los derechos políticos de un funcionario a puertas cerradas, sin explicar las bases de su decisión. No explicaron cómo se siguen realizando compras sin órdenes liberadas por el ejecutivo. Nos preguntamos por qué no se denunciaron errores en el empadronamiento y si la responsabilidad recae en el contador o en la intendenta.

Inconsistencias, irregularidades, exceso de confianza, falla de la comunicación y transferir responsabilidades es el saldo que nos deja un llamado a sala.

No podemos seguir gobernados con el piloto automático, es hora de hacerse cargo”.