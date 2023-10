Sé que esto no está bien, que no va a aparecer bien, sana. Que está rota por todos lados», dijo.

«No tiene costumbre de hacer esto por su propia voluntad, parece surrealista. No me parece que esté pasando con mi hija», afirmó. «Está retenida, no me cabe la menor duda. Lo digo como mamá. El panorama que veo es espantoso», aseguró.

La madre de Mariana comentó que su hija «no es una chica violenta». «No se me ocurre qué es lo que pasa. En lo único que pienso es en que aparezca. Sé que esto no está bien, que no va a aparecer bien, sana. Que está rota por todos lados», dijo.

«Son 10 días que no está con su familia. Nadie que la tenga retenida la puede estar tratando como en su casa. Eso es imposible. Tengo que estar fuerte porque sé lo que se viene, y si me desarmo no la armo a ella. Necesito que alguien me diga algo. Que nos llamen. Si la tienen que no se asusten, que hablen y la dejen en algún lado. La necesitamos de nuevo, ella nos necesita a nosotros», añadió.

La familia pide a la población que en caso de tener información se comuniquen al 092 935 806 o al 911.