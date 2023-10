Esto dijeron la madre, el conductor y la Policía, respecto al caso que entristece a Maldonado.

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) pidió información al Ministerio del Interior y comenzará a investigar el hecho que involucra la muerte de un niño de 4 años, que fue atropellado el pasado domingo sobre las 21:30 horas en la Perimetral entre Zitarrosa y la rotonda que dirige hacia la ruta 39, en el departamento de Maldonado. El lugar del accidente está cerca del asentamiento Los Eucaliptos.

El director del INAU en Maldonado, Eduardo Rodas, dijo a Montevideo Portal que en la mañana de este lunes tomaron conocimiento de lo sucedido y solicitaron datos de la investigación a la Policía. “No queremos ir a la casa del menor en un momento de tanto dolor para la familia”, agregó el jerarca.

Rodas puntualizó que lo que buscan saber es por qué el menor apareció solo en la ruta a esa hora de la noche. Si bien las autoridades entienden que pudo haber sido un descuido, buscarán indagar para saber si hay otro elemento que indique alguna responsabilidad de los padres de la víctima del siniestro.

Por su parte, la madre declaró ante la Policía que estaba haciendo las “tareas de la casa” cuando en determinado momento se dio cuenta de que su hijo no estaba. Minutos después sintió “un estruendo y una frenada” y corrió hasta el lugar del accidente, con la sospecha de que le podía haber pasado algo al niño.

Una fuente de la Policía de Maldonado comentó que “fue un descuido”, según se desprende de las palabras de la mujer.

Las pericias de accidentología arrojaron que el conductor iba dentro de los límites de velocidad y el examen de alcoholemia dio resultado negativo, por lo que no hubo ninguna imprudencia por parte del conductor.

El conductor del coche dialogó con la radio de Maldonado Cadena del Mar y dijo: “Frené, pero no pude evitar chocarlo. Lo que no podía creer es que cuando bajé veo que era un nene con pañales puestos; aquí no hay casi luz y llovía torrencial.

Lo único que recuerdo es que vi algo que cruzaba y mi mujer gritó ‘ojo con el perro’. Imagínate cuando me bajo y veo que en realidad era un niño de pañales tirado en la calle”.

Fueron los ocupantes del coche quienes llamaron al 911. El niño de 4 años fue asistido en el lugar y luego trasladado a un centro de salud, pero lamentablemente no sobrevivió. / Fuente: Montevideo Portal