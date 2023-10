El clásico Universal San Lorenzo terminó sin goles. Mirá todo lo que dejó la fecha 9.

La fecha se disputó entre sábado y domingo. En la primera jornada Universal y San Lorenzo empataron 0 a 0; Tito Borjas empató 1 a 1 con Río Negro jugando en el Bosque Artigas y River Plate superó abrumadoramente a Atlanta El Gráfico 17 a 1.

El domingo Campana goleó a Los Cardenales 6 a 1 y Central le ganó por la mínima diferencia a Nacional. Tuvo fecha libre Treinta y Tres.

El portal especializado en deportes expectativa.uy publicó el siguiente resumen de la fecha:

FECHA 9

Universal 0 – San Lorenzo 0

Tito Borjas 1 – Río Negro 1

Goles: Matías Pintos (TB), Bruno Páez (RN)

River Plate 17 – Atlanta El Gráfico 1

Goles: Franco Zanoni x7 (RP), Kevin Torena x3 (RP), Gonzalo Nazabal x2 (RP), Sergio Conde (RP), Maximiliano Alcántara (RP), Maximiliano Martínez (RP), Fabio Navarro (RP), Ignacio Falero (RP), Waldemiro Echeverría (AEG)

Los Cardenales 1 – Campana 6

Goles: Emanuel Bravo e/c (LC), Esteban Rodríguez x2 (C), Santiago Gáspari x2 (C), Germán Alayón (C), Lautaro Licio (C)

Nacional 0 – Central 1

Goles: Pablo Cabrera (C)

Libre: Treinta y Tres

Tabla Clausura

Tabla anual: Campana 31 pts, River Plate 28, Universal y Río Negro 26, Central y San Lorenzo 24, Tito Borjas 18.2, Treinta y Tres 14, Nacional 10.6, Los Cardenales 3, Atlanta El Gráfico 0

FECHA 10

Campana – River Plate

Río Negro – Universal

Treinta y Tres – Nacional

Atlanta El Gráfico – Tito Borjas

Central – Los Cardenales

Libre: San Lorenzo

Fuente: expectativa.uy Foto: Pasión Campanera