El pequeño dormía en su habitación cuando el disparo ingresó por la ventana el lunes de noche. La mujer reclamó mayor celeridad en la investigación para determinar el origen del proyectil.

Una madre denunció que una bala ingresó por la ventana del dormitorio donde dormía su hijo de 2 años. El proyectil pasó a centímetros de la cabeza del pequeño. El hecho ocurrió el lunes de noche en un complejo de viviendas de Malvín Norte.

La mujer contó a Subrayado que acostó a su hijo en el entorno de las 20 horas y cuando se dispuso a ir a descansar, sobre las 21:30 horas, sintió un fuerte golpe en la ventana.

Se levantó y fue hasta el dormitorio del bebé. Ahí notó un vidrio roto, comprobó que su hijo estaba bien y cuando se sentó frente a la cama vio el disparo en la pared.

“Es una bala que entró por la ventana de mi casa, chocó contra la pared a pocos centímetros de la cabeza de mi hijo”, aseguró.

La madre reclamó que se investigue con mayor celeridad el origen del disparo. “Si hubiera un niño muerto, capaz que se movían de otra manera”, indicó.

Confirmó que tras lo sucedido se mudan del complejo de viviendas. “Me voy, yo acá no me puedo quedar, el miedo es tal que no se puede”, afirmó.

Reclamó respuestas de las autoridades y que se detenga a la persona que anda armada en la zona.

El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, dijo que se analiza la trayectoria de la bala para establecer el punto de partida. El proyectil es analizado por el Departamento de Balística de Policía Científica para determinar el calibre.