El ministro de Defensa, Armando Castaingdebat, compareció en la Comisión de Defensa de Diputados y explicó las razones.

Luego de que se informara que los dos aviones Hércules que el Ministerio de Defensa compró a inicios del período se encontraban fuera de servicio, el titular de la cartera, Armando Castaingdebat, explicó el insólito motivo por el que uno de ellos se encuentra en reparación: una piedra entró al motor y lo dejó sin funcionar.



«Tuvo un problema cuando fue a la Antártida. Me explican que la pista de la Antártida -yo no he ido- levanta piedras, y una de esas piedras dañó un motor; la realidad fue esa». , explicó Castaingdebat en la Comisión de Defensa de Diputados según consta en la versión taquigráfica.



«Se están aprovechando otros motores de Hércules que había. El viernes hizo su vuelo de prueba y ya estaría yendo, sobre el fin de semana, a terminar la fase de la Antártida, en un recambio de generadores de UTE», agregó sobre el avión.

El ministro dijo que «es verdad que ambos Hércules estuvieron en tierra» y que uno «es debido al service de mantenimiento que hay que hacer a los tres años de comprados».

«Ustedes recordarán que en el proceso de compra una de las razones para adquirir estas aeronaves españolas fue que tenían lejos las dos inspecciones. Hoy, uno de ellos está con quien hacía las inspecciones cuando pertenecían al Reino de España», aseveró.

«Esta adquisición nos permite garantizar la proyección intercontinental; el ejercicio de la soberanía; la proyección antártica, con lo que eso supone; los vuelos humanitarios; las misiones de protección de la vida humana en el mar; la participación en misiones de paz; las evacuaciones aeromédicas; todo lo que significa la ayuda humanitaria nacional e internacional, y el traslado de equipos médicos y sanitarios, con la extensión que tienen», justificaba el entonces ministro en 2020.

Fuente: El observador