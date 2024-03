El conductor maragato del noticiero de Canal 4 compartió las imágenes de una noticia falsa que lo involucra a él y al médico Álvaro Villar.

A través de sus redes sociales, el conductor del informativo de Canal 4, Jaime Clara, advirtió por el uso de su nombre y su imagen, así como la del neurocirujano y director del Hospital de Clínicas, Álvaro Villar, para una estafa online.

«Varios amigos me han hecho saber de esta noticia falsa que anda circulando, que no es ni más ni menos que un intento de estafa en el que usan la imagen del doctor Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas y de un servidor», escribió el periodista junto a la imagen este jueves.

La falsa noticia muestra a Clara conduciendo Telenoche, el informativo de Canal 4, junto a una imagen de Villar, con cara de preocupación y heridas en su rostro. El zócalo de la imagen dice el titular «el famoso médico fue golpeado en un programa de televisión en vivo. Reveló la verdad sobre el tratamiento de las articulaciones y criticó la medicina de Uruguay».

Junto a la falsa imagen, el conductor aclaró «De más está decir que lo que allí se dice no existió, por lo que ruego no ingresen a ningún sitio para indagar sobre la burda mentira».

Esta estafa con la imagen del conductor de Telenoche se ha repetido con otras figuras públicas uruguayas, y pertenece a una versión falsa de una crema para curar problemas de articulaciones, en un engaño que opera en distintos países de la región.

Hace algunas semanas, la cantante Laura Canoura advirtió por un caso similar, en el que se la mostraba en silla de ruedas, junto a un falso testimonio en el que agradecía los beneficios de este producto como cura a un problema de salud.

En Facebook e Instagram está saliendo una foto mía apócrifa, muy bien editada en la que me ponen en una silla de ruedas para promocionar un producto. La porquería que debe ser esa pomada para que necesiten hacer una fake conmigo para venderla!!! No la usen, no la compren!

— Laura Canoura (@lauracanoura) March 12, 2024

