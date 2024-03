“Estoy desesperada ya no tengo comestibles, en una semana mis hijas empiezan la escuela y aun no les pude comprar las cosas” escribió la mujer que vive en San José.

Paula es una joven mujer, madre de dos pequeñas hijas que muy pronto comenzarán las clases. Recientemente se mudó al Km. 24 de la ruta 1 y le urge conseguir un trabajo, tal como lo expresó en el grupo de Facebook “Delta El Tigre compra y vende”.

En la red social la mujer contó detalles de su situación: “Buenas noches, hace un mes me mude para el km 24, estoy sin trabajo y soy mamá de 2 niñas.

Estoy desesperada ya no tengo comestibles, productos de limpieza, en una semana mis hijas empiezan la escuela y aun no les pude comprar las cosas. Hago changas, limpiezas en casa de familia, de terrenos, trabajos de pintura, cortes de pasto. No quiero que nadie me regale nada QUIERO TRABAJAR. Tambien tengo experiencia en caja, reponedora, panaderia, fiambreria, limpieza, auxiliar de depósito. Aprendo y me adapto rápido. Desde ya muchisimas gracias me ayudan compartiendo!”.