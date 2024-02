Entre otras cosas recordó cuando le tocó «llorar de amargura» porque las cosas no salían.

El flamante campeón de Rutas de América, el salteño Agustín Moreira, se mostró feliz por su nueva conquista y valoró por encima de su triunfo todo lo que dio su equipo, Cerro Largo: «Esto es más de ellos que mío».

En nota con Radio Nacional, AM 1130, luego de ganar la Vuelta, Moreira declaró: «Gracias a mi equipo que hizo este posible, dos compañeros se cayeron pero se levantaron y pelearon por esto y esto es más de ellos que mío».

A la hora de dedicar su triunfo, Moreira dijo: «A mi abuela y a Lucía, siempre le digo eternamente gracias a Lucía».

«Ya llevo 11 Rutas y esta es la segunda ganada, tenía todo para ganarla porque siempre confié en mi equipo, en mis compañeros que valen oro, pero una prueba como Rutas siempre se complica», afirmó.

Moreira también recordó los malos momentos, como para darse razones para celebrar este triunfo por todo lo alto: «Los golpes de la vida, las veces que me tocó estar abajo y pelearla, llorar de amargura cuando las cosas no salían. No todos los años la vida te tiene preparadas alegrías y se trata de levantar la cabeza y salir adelante; soy un agradecido a la vida y a Dios que siempre está conmigo cuidándome».

«El equipo va a ir ahora en busca de la Vuelta», expresó sobre la máxima prueba del deporte del pedal uruguayo que se correrá a fines de marzo.

«Mauricio pasa un momento complicado, pero siempre está con la palabras justas; es increíble la madurez que tiene», dijo sobre su hermano Mauricio quien compite por Glassdrive Q8 Anicolor de Portugal y que a fines de 2023 sufrió una caída que le provocó una herida en la rodilla que luego le generó una bursitis infecciosa con derrame articular, lo que lo llevó a tener que pasar por una cirugía.

«Me imagino que la gente en Salto estará muy contenta, que es un triunfo de todos; ganar no se da siempre y hay que disfrutarlo», concluyó.