El presidente reveló qué hacía sentado en un murito en Punta del Este.

En las últimas horas se viralizó un video del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sentado en un murito de Punta del Este conversando con otra persona.

Y que queres que te diga… habemus de derecha y habemus de izquierda pero que pueblo diferente somos no? Impensado en cualquier parte del mundo .Uruguay nomá 🇺🇾 pic.twitter.com/3MoccQU4vD — OPINEMOSHOY™ (@OPINEMOSHOY) February 10, 2024

Las imágenes recorrieron las redes sociales y este sábado el propio presidente develó la incógnita de que con quién estaba y de qué estaban hablando.

Lacalle Pou fue filmado en la Avenida Pedragosa Sierra de Punta del Este mientras conversaba sentado en un murito y aceptaba las clásicas solicitudes de selfies de personas que por allí pasaban.

Este sábado, la cuenta de TikTok @focuspuntadeleste le consultó al presidente qué era lo que hacía ahí y cuál era el tema de conversación.

«Fui a conocer a este loco, que no lo conocía y nos quedamos de juntar ahí«, dijo el presidente consultado por un video viralizado en la red social TikTok. «Después que me senté ahí, me di cuenta que no era el lugar indicado», agregó Lacalle Pou, que tuvo una charla interrumpida por pedidos de selfies.

Según contó, la persona con la que conversaba «es un loco que tiene una Harley (Davidson)» y estaban «hablando de motos». El video original se volvió tendencia tanto en Uruguay como en Argentina. / Fuente: El Observador

