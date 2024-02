En principio se haría el domingo 11 de febrero en la Av. Manuel D. Rodríguez.

Aplazaron la fecha del Desfile Inaugural del Carnaval de San José, ante los pronósticos del tiempo que anuncian precipitaciones intensas para esa jornada.

El orden de los participantes del desfile sería el siguiente:



-Cabezudos

-Escola do samba Arrasa Samba (San José)

-Escola do samba Copacabana (Paso Carrasco – Canelones)

-Muga La Cenicienta (Ciudad del Plata- San José)

-Murga De Arco a Arco (Ombúes de Lavalle – Colonia)

-Murga La Miel del Oso (Las Piedras – Canelones)

-Murga Tras Cartón (Florida)

-Murga Curada de Espanto (Lomas de Solymar – Canelones)

-Murga La Tuleca (San José)

-Murga Sorda de un oído (Paso Carrasco – Canelones)

-Murga La Desafinada (Durazno)

-Humoristas Va Dar que Hablar (San José)

-Comparsa La que mueve (Playa Pascual – San José)

-Comparsa La Molinera (San José)

-Comparsa La Josefina (San José)

-Comparsa Son del Sur (San José)

-Comparsa La Explanada (San José)

-Escola do samba Barrio Cerrito (Montevideo)