El presidente Luis Lacalle Pou se refirió a la carta firmada por más de 2.500 productores ganaderos en la que expresan preocupación por la compra de Minerva Foods de tres frigoríficos en Colonia, Salto y San José a Marfrig.

“Entiendo el punto de vista de los que suscriben la carta”, afirmó el mandatario este jueves en relación a la petición “La amenaza inminente de Minerva Foods y la necesidad de proteger nuestro sector”, que este jueves llevaba 2.550 firmas en la plataforma www.change.org.

“Acá hay un negocio sobre el cual tiene que pedirse a (la Comisión de Promoción y) Defensa de la Competencia su opinión”, indicó. El presidente dijo que aguardará el resultado del análisis y evitó dar su punto de vista. “Veremos qué dice”, sentenció.

Destacó la independencia de la comisión. “Yo tengo mi opinión acerca de la concentración o no” y evitó dar su punto de vista para no interferir en la evaluación de la comisión.

“Supongan que en Defensa de la Competencia, un órgano totalmente independiente que no recibe directivas ni del presidente de la República ni de la ministra de Economía, dice negro, esto claramente es negro, ‘yo no podría decir, esto es blanco’; si dicen claramente esto es blanco, ‘yo no puedo decir esto es negro’. Ahora, si el día de mañana su dictamen es una zona gris, bueno ahí habrá algo de discrecionalidad por parte del gobierno”, afirmó.

“Yo no voy a ir en contra de un informe técnico si es contundente”, sostuvo. / Fuente: Subrayado