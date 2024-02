Uruguay tiene otros siete casos sospechosos de la enfermedad, dijo la ministra de Salud, Karina Rando.

El Ministerio de Salud Pública informó que el primer caso de encefalitis equina en humano que se confirmó en Uruguay es en un hombre de 42 años, del medio rural de San José, pero que no tenía contacto con equinos.

“No solamente aquellas personas con equinos pueden ser los que se contagien”, indicó la ministra Karina Rando y recordó que se da a través de mosquitos.

“Hoy en día se encuentra en buen estado de salud, después de haber pasado por una situación un poco más compleja”, señaló la jerarca.

En América hay 40 casos, 39 en Argentina, con cinco fallecidos. En Uruguay hay siete casos en seguimiento y uno confirmado. Son de San José, Soriano, Rocha, Montevideo, Paysandú y Canelones.

Además, la ministra de salud contó que el diagnóstico del paciente confirmado fue por un método recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que previamente se había hecho un PCR a mediados de enero que había dado negativo. “Es algo que puede ser, que es esperable, porque hay muchos falsos negativos. La sensibilidad es baja en esa técnica pero era la que hasta ese momento se recomendaba. Posteriormente la OMS recomendó otra técnica más sensible y que lo que detecta no es el virus en sí si no los anticuerpos que produce el paciente contra ese virus”, agregó respecto a la técnica que se utilizó.

“Nosotros de manera regular, probablemente una vez por semana, vamos a darles un informe para que sepan si hay un caso nuevo”, indicó.

Los síntomas que presentó el paciente confirmado fueron, en principio, dolores de cabeza, dolor retroorbitario, fiebre, sensibilidad a la luz, a los ruidos.

«No es muy poco específico, entonces cuando aparecen esos signos no son de gravedad y no justifica hacer el estudio que es la punción lumbar para sacar el líquido cefalorraquídeo que está bañando la médula espinal, para hacer el estudio. Estos casos que están en estudio no quiere decir que a todos les hayan hecho esto, sino que están en evaluación. Si necesitan se hace, porque es una cosa bastante invasiva, y si no se necesita, no se hace, se espera y la evolución en general es buena. La mayor parte de los casos son leves con buena evolución, lo que no quiere decir que alguno pueda evolucionar mal», agregó la ministra.

Las autoridades recordaron la importancia de las medidas: uso de repelente, evitar reservorio de criaderos de mosquitos, mosquiteros, tules en caso de los bebés.

«En este lugar donde ocurrió no había caballos en la zona, o sea que está en los mosquitos», afirmó.

Remarcó que «la fumigación es muy poco efectiva y muy costosa para lo que es el medio ambiente». / Fuente: Subrayado