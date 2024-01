El senador y precandidato del Partido Nacional pidió “abrir la cabeza” para “recuperar la paz pública”.

El senador y precandidato Jorge Gandini asume que no tiene apoyos políticos para impulsar que los militares «auxilien» las tareas policiales en Montevideo y Canelones, pero insiste con su propuesta: afirma que si es presidente, sacará a los militares a la calle.

El senador cree que la sociedad pide “más Estado” en algunas zonas de alto conflicto, y por eso insiste con su propuesta. “Hoy esto que estoy proponiendo está vigente: los militares hacen tareas policiales con el mismo armamento, con la misma instrucción, con el mismo uniforme, bajo los mismos mandos”, dijo en rueda de prensa.

“Pueden arrestar, pueden usar la fuerza, está en la ley; en zonas veinte kilómetros de la frontera; ¿y si lo pueden hacer ahí, por qué no lo pueden hacer en el Marconi, en Nuevo París, en Villa Española?”, se preguntó Gandini.

Hace varios días, Gandini propuso que militares cumplan una “función auxiliar” a la Policía, en algunas zonas de Montevideo y Canelones. En general, su propuesta no obtuvo apoyos dentro del oficialismo ni en la oposición.

“Tan claro lo tengo, que yo no propuse un proyecto de ley porque no sale; lo estoy proponiendo en mi candidatura. Estoy diciendo ‘si yo soy presidente de la República, bajo estas normas, yo saco a los militares a la calle’. Que no me vote el que crea que eso está mal, pero hay que animarse a decir cosas, a ponerlas sobre la mesa”, afirmó. / Fuente: Telemundo