Luego de que este martes la leche en polvo entera en Fonterra encadenara su quinta suba consecutiva en la plataforma GDT, muchos productores aguardan por un traslado de esa firmeza del mercado internacional en el precio de la leche que reciben por su materia prima.

En entrevista con Valor Agregado de radio Carve, el presidente de Conaprole Gabriel Fernández dijo este miércoles que, si bien la cooperativa está haciendo sus mayores esfuerzos para mejorar el ingreso de sus socios, para los meses de enero y febrero “va a ser difícil” que se pueda ajustar al alza el precio de la leche. “Estamos trabajando día a día con cualquier cosa que beneficie a los productores a través de Prolesa, de Proleco”, indicó.

Fernández recordó que el pasado viernes la cooperativa hizo una reliquidación de precios de US$ 2,5 millones y otra de Prolesa por US$ 4 millones como una forma de ayudar a darle liquidez a los tamberos. El presidente de Conaprole recordó que la sequía dejó una deuda importante, del eje de los US$ 100 millones, que los productores tendrán que pagar con créditos o con años buenos.

“Es muy difícil hacer frente a eso y necesitamos buenos precios y costos adecuados para que el productor saque la cabeza del agua”, indicó. En ese sentido, indicó que la cooperativa está trabajando con los bancos privados y el BROU para buscar una opción para pagar el sobrecosto millonario de la última seca.

El presidente del Directorio reconoció que la tendencia de Fonterra es “auspiciosa”, da “ánimo”, y “demuestra que el mercado está demandado”.

Sobre la coyuntura de Brasil, se mostró optimista en continuar con la corriente comercial porque la economía brasileña “está bien”. Dijo que espera que después del otoño se muestre algo más activo, aunque quizás no a los niveles de 2023. Sobre China, dijo que espera que ese país no aproveche la ventaja arancelaria que tiene desde el pasado 1º de enero con Nueva Zelanda para importar el 100% de la leche entera en polvo sin arancel (10%). “Aspiro a que China no se juegue a un solo proveedor”, indicó. El país de Oceanía abastece al mercado chino con aproximadamente el 90% de ese producto. / Fuente: Todo el campo