El MSP recomienda la vacunación para mayores de 80 años, seguidos por los de 70 y 50.

La ministra de Salud Pública, Karina Rando, dijo que hay una «circulación sostenida» de coronavirus «desde hace bastantes semanas». Anunció en una conferencia de prensa este martes que el gobierno comenzará una campaña de vacunación anticovid para la población mayor o con comorbilidades, el 1° de febrero.

Se está a la espera de que arribe un cargamento de 330 mil dosis a Uruguay. La recomendación de inmunización es para mayores de 80 años, y luego para mayores de 50, así como también para embarazadas.

Se vacunará a la población de residenciales de adultos mayores, el 29 de enero. Al día siguiente comienza la vacunación para población en general (mayores de 80 años). El 8 de febrero comienza la inmunización para personas mayores de 70 años. El 14 comenzará la vacunación a mayores de 50 y personas con síndrome de down.

La vacunación será sin agenda, en general; habrá 124 puestos. Los prestadores de salud podrán vacunar en el domicilio, con previa coordinación y compra de un ticket.

«Hay una circulación sostenida, desde hace bastantes semanas», expresó Rando sobre el coronavirus. «Tenemos planificado que las vacunas lleguen el jueves, pero hay que esperar por los vuelos y la logística», agregó. Los menores de 50 años cursan la enfermedad de forma «leve», según se observa al momento, puntualizó la jerarca.

No hay un número concreto de pacientes con el virus, porque no se hace un conteo como en la época de pandemia, en 2020. «Tenemos una circulación moderada», señaló Rando, y explicó que los pacientes no cursan una enfermedad grave, sino leve. Predomina en menores de 50 años.