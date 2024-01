Se cumplió el domingo, en Colonia Wilson, la primera fecha del Circuito Josefino de Voley Playa en categorías sub 15 y Sub 20.

Participaron 8 duplas en sub 15 femenino, 9 duplas en sub 20 femenino y 12 duplas en sub 20 masculino.

En categoría sub 15 femenino, las campeonas fueron Malú Hernández y Celeste Guillén de Libertad, ganando la final por 21-14 a la dupla de Santa Lucía conformada por Juana González y Josefina Lugo.

El tercer puesto fue para la dupla de Puntas de Valdez, compuesta por Delfina Alvez da Cruz y Lucía García, ganando 21-0 a Martina Blanché y Manuela Espinosa de Santa Lucía. El equipo de Santa Lucía no pudo presentarse a jugar debido a una lesión de una de sus jugadoras.

En categoría sub 20 femenino, Pilar Silva y Aylén Carbonell de Santa Lucía, se quedaron con el campeonato tras ganarle a Miranda Arrúa y Julieta Camacho de Playa Pascual, por 21-9. El tercer puesto fue para Sofía Borges y Alexis Gutiérrez de Santa Lucía luego de ganar a la dupla de Montevideo conformada por Vera Ferreira y Agustina Stenger.

En categoría sub 20 masculino, el podio fue todo para Playa Pascual. Los campeones fueron Emiliano Alonso y Alejo Divenuto ganando una ajustada final por 21-19 a Benjamín Guerra y Johnatan Cattaneo. El tercer puesto, en un partido también muy ajustado, fue para Bruno Repetto y Federico De Barros ganando 22-20.

El sábado 27 de enero, en el Parador Chico de Kiyú, se disputará la segunda fecha del circuito en categorías sub 15 y sub 20. Mientras tanto, el domingo 28 de enero, también en el Parador Chico de Kiyú, tendrá lugar la segunda fecha del circuito en categoría libre.

Los interesados en participar de esa etapa pueden inscribirse a través del formulario web https://docs.google.com/forms/d/1Zwy-r2d8dA9ygx_c-dPq67dhj4sezX2udn6LlAlnyAs/ edit?usp=drivesdk