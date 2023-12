En el departamento de San José hubo casos sospechosos.

Tras confirmar el primer caso en Uruguay del virus que provoca la enfermedad de la encefalitis equina, en un caballo de Salto, la ministra de Salud Pública Karina Rando dijo que si bien no hay alarma, sí hay preocupación porque el virus puede eventualmente transmitirse a humanos, generar cuadros graves e incluso provocar la muerte de un paciente.

Este virus se transmite por picadura de mosquitos, por lo que Rando reiteró la exhortación a la población para que utilice repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo posible y, en especial, evitar la acumulación de agua en cualquier tipo de recipientes donde pueden reproducirse los mosquitos transmisores de esta y otras enfermedades, como el Dengue.

“El riesgo que tienen las personas no está directamente relacionado al 100% con el contacto con los caballos, porque esa no es la manera más frecuente de transmitirlo, la mayor parte de los contagios que se han reportado a nivel mundial en humanos son por picaduras de mosquitos. Algún contacto muy cercano con equinos podría llegar a algún contagio en humanos. Hoy en día en Uruguay no tenemos reportados casos en humanos”, dijo este lunes la ministra Rando en rueda de prensa.

“Son muchas las especies de mosquitos que transmiten (esta enfermedad). Por eso son las mismas medidas que le pedimos a la población que tenga en cuenta para el Dengue. Evitar las picaduras con repelentes, ropa de manga larga, mosquieteros, tules para cubrir las cunas de los bebés y evitar el agua estancada en cualquier recipiente. Cambiar el agua de las mascotas día por medio, por ejemplo”, detalló.

Consultada acerca de si hay alarma en las autoridades y el gobierno, Rando respondió: “Por ahora no hay alarma. Cualquier enfermedad emergente, nueva, que no se conoce demasiado siempre genera que el Ministerio de Salud Pública esté ocupado y preocupado”.

“Si se llega a contagiar un ser humano hay tres tipos diferentes de este virus, uno de ellos no genera efectos demasiado graves, sino que en general provoca cuadros de cefaleas, dolor de cabeza, dolor muscular. Pero hay una cepa del virus que sí podría llegar a tener un 60% de casos graves e inclusive mortalidad. Puede ser mortal en humanos, sí”, alertó la ministra.

Acerca de vacunas para humanos, Rando dijo que no existen. Solo hay vacunas para caballos, que ya fueron encargadas. / Fuente: Subrayado