Tras un convenio entre la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), la Cámara Uruguaya de Farmacias y Afines, el Centro de Farmacias del Uruguay y la Asociación de Farmacias del Interior, los usuarios de la prestadora de salud pública podrán retirar los medicamentos en los comercios de barrio.

El servicio, que según el subsecretario del Ministerio de Salud Públia, José Luis Satdjian, estará disponible a partir de enero y de “forma progresiva”, podrá utilizarse “cada vez que un usuario de ASSE no encuentre el medicamento en el centro de salud” en el que se atendió, explicó el jerarca.

Según informó ASSE, cuando un usuario no acceda a la medicación recetada en el centro de salud en el que se atendió, se generará un talón de retiro, que contiene la información de la prescripción y deberá presentarse en la farmacia que éste elija para retirar el medicamento.

Con el talón de retiro, el usuario de ASSE podrá retirar la medicación en una lista de farmacias comunitarias “autorizadas y adheridas al sistema” de la prestadora de salud.

De este modo, el cliente deberá elegir una farmacia comunitaria adherida de su preferencia, donde presentará el talón de retiro junto con su cédula de identidad.

En el caso de que el medicamento esté disponible, el usuario de ASSE lo podrá retirar en el momento. De no ser así, tendrá que coordinar la entrega en la farmacia que elija. Las farmacias adheridas a este sistema tendrán una identificación visible, especificó la prestadora de salud.

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, informó que se trata de un plan piloto que comenzará a funcionar a partir de enero de 2024 en el área metropolitana. Luego de evaluado, se proyecta extenderlo a todo el país en forma gradual.

En tanto, el jerarca indicó que ASSE cuenta con más de 600 puestos de dispensación de medicamentos y que la entrega en las Farmacias Comunitarias es una herramienta más que se brinda a los usuarios en caso de que el medicamento recetado no esté disponible al momento de la consulta, ya sea porque el laboratorio se haya demorado en su entrega o temas logísticos.

Polémica sobre faltante de medicamentos

En enero de este 2023, tras varias críticas por falta de stock de medicamentos, Cipriani compareció ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados junto a los directores de los hospitales departamentales de Cerro Largo, San José, Paysandú y Artigas, para tratar la compra de medicina y la existencia en el stock del prestador de salud.

Cipriani afirmó en rueda de prensa que el organismo aumentó “en un 50% la compra de medicamentos”. “Cuando entramos eran 2.900 millones de pesos que ASSE compraba por año, hoy estamos comprando 4.500 millones de pesos en lo que es medicamentos. Con un sistema de compras que estamos regulando desde ASSE, porque se compraba muy mal”, sostuvo.

Puntualizó que el prestador generó su propio vademécum (libro o manual que recopila los medicamentos disponibles), porque, según dijo, no había “sistema informático”. Señaló que el vademécum tiene 967 fármacos en su catálogo.

Cipriani destacó que “los medicamentos no están faltando”, a diferencia de lo que, según señaló, afirman voces de la oposición, y como apunta un informe del senador Charles Carrera y el médico y exlegislador del Frente Amplio Federico Preve. “Dice que el Hospital de San José tiene un 90% menos de medicamentos, ¿ustedes se imaginan? No podríamos entrar a San José, los directores del hospital no podrían entrar”, dijo, y añadió que no piensa que Carrera y Prevé mientan, pero que sí tienen “un gran desconocimiento”.

Tres meses después, en marzo de 2023, Fernando Pereira cuestionó: “Parece haber dos países: uno en el que vive Lacalle y otro donde vive la gente a la que le cuesta llegar a fin de mes, la que no encuentra medicamentos cuando los va a buscar, que ve cómo los precios de los productos aumentan, que tiene problemas para acceder al trabajo, que sufre violencia, que tiene que ir a una olla popular para alimentar a sus hijos”.

En noviembre de 2022, Nazmi Camargo, diputada de Cabildo Abierto pidió información a ASSE sobre faltante de medicamentos en el departamento de Rivera.