Conocé las características de la enfermedad

El portal Todo el Campo informó que desde la pasada semana Durazno está en vilo sanitariamente por un caso positivo de leishmaniasis detectado en un perro encontrado en la vía pública por un grupo de mujeres de nombre Urgencia Animal dedicado al bienestar animal.

El can fue llevado al refugio de Urgencia Animal y por sus problemas sanitarios fue puesto en cuarentena, y al no responder a los tratamientos el veterinario actuante hizo los estudios correspondientes y Dilave confirmó como caso positivo de leishmaniasis, constituyéndose en el primer caso en Durazno.

Ana Acuña es la doctora presidenta del Centro Médico Veterinario de Durazno, dijo que la leishmaniasis es una enfermedad zoonótica, o sea transmisible al ser humano.

SÍNTOMAS Y QUÉ HACER EN CASO SOSPECHOSO.

En cuanto al perro, lo primero que se ve por parte del dueño es que adelgaza, y se verán lesiones a nivel de las orejas, puede ser en el hocico y en las patitas. También llama la atención el crecimiento de las uñas y puede perder el pelo.

Ante alguno de estos síntomas lo primero que se debe hacer es llamar al médico veterinario de confianza, quien va a evaluara los síntomas del animal y con un análisis de sangre llega al diagnóstico.

Esa enfermedad se contagia a través de un insecto parecido a una mosquita (parecido, pero en realidad se trata de un flebótomo).

Al llegar a un diagnóstico positivo no hay tratamiento y el animal pasa a la eutanasia que se realiza con un medicamento vía intravenoso.

La doctora Acuña dijo que si bien no hay tratamiento para esa enfermedad sí hay métodos preventivos como collares repelentes de los insectos. Otra forma de prevención es mantener limpio el jardín y el patio de las casas para que el insecto no encuentre lugar donde vivir.

Las vías de transmisión no son de contacto ni proximidad entre perros, sin que esta “mosquita” pica al animal enfermo y luego lo transmite a otro. Un perro puede estar junto a otro enfermo y si no participa el insecto, no habrá contagio.

Esas “mosquitas” actúan principalmente de mañana y en el atardecer, por lo tanto a esas horas, si es posible, los perros pueden estar dentro del hogar como medida de aislamiento sumada al collar y a la higiene del hogar y los patios.