Mirá cómo pasa a llamarse desde ahora.

Los baldazos de agua. Los calendarios del año que terminan cortados en pedacitos. O los brindis improvisados en el medio de la calle. El cierre del año en Uruguay está asociado a muchas costumbres y eventos característicos. Y uno de ellos es el tradicional juego de azar conocido como “El Gordo de Fin de Año”, que cada diciembre sortea la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Sin embargo, desde 2023 cambiará de nombre.

Según confirmó Telemundo, el juego, que en realidad se llama “Lotería de Fin de Año”, pero es conocido popularmente como “El Gordo de Fin de Año”, pasará a denominarse “La Grande de Fin de Año”. ¿Con qué objetivo? Evitar la discriminación hacia las personas obesas.

«Fueron sugerencias que tuvimos, algunas llamadas. Eran a título personal pero fueron varias en lo que hace a que se sentían discriminados por la nominación de ‘Gordo'», dijo a Telemundo el director de Loterías y Quinielas, Ricardo Berois.

«Entendíamos que eso no hacía a la sustancia del juego y no estaba en nuestro espíritu, así fuera una sola persona que se sentía discriminada ofender con esto», agregó. Teniendo en cuenta esto, aseguró que no les costó «nada» pasar a denominarlo -como ya muchas veces también se lo nombraba- la Grande de Fin de Año.

Este 2023, la Lotería de Fin de Año tendrá un premio mayor de cerca de US$4 millones. El premio mayor será de $160 millones que se entregarán en 12.000 premios. El valor del entero es de $14.000, el décimo $1.400 y el de la fracción electrónica $350.

“En media hora repartimos US$8,5 millones en toda la cantidad de premios. Hay 12.000 premios. Y es una lotería tradicional porque el 50% de lo que se vende se vende en colectivos, lo que es lo típico de fin de año, donde la suerte se reparte y es el sueño de muchas familias que comparten la suerte con amigos y compañeros de trabajo”, indicó Berois a Telemundo.

El sorteo se realizará el 29 de diciembre. En total hay 40.000 números y los billetes ya están a la venta. El 3% de lo recaudado se destina a los hospitales Maciel, Pasteur y Pereira Rossell, es decir, más de US$120.000 a cada centro asistencial entre las loterías de fin de año y Reyes.