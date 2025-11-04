«No nos deja dormir» manifestó Natalia Hernández, vecina de la zona de la explanada de AFE

San José Ahora dialogó con Natalia Hernández, vecina de la zona de la explanada de AFE, ubicada sobre el Bv. Manuel D. Rodríguez, de San José de Mayo, quien expresó su preocupación por vehículos que circulan a altas velocidades, y ruidos molestos que se generan en horas de la noche.

«Vas pasando y pasa un auto, una moto al lado, es preocupante eso y la música, no nos deja dormir, es a cualquier hora», describió Hernández, agregando que esto sucede «todos los días, a cualquier hora». Quien detalló que los ruidos molestos, se vienen generando desde hace más de dos años, en cambio sobre los vehículos, es más reciente la situación.

Consultada sobre si mantuvo contacto con las autoridades competentes, dijo haber charlado con el edil nacionalista Sebastián Ferrero, quien «le hizo una entrevista con el Jefe de Policía» con quien quedaron de abordar el tema en cuestión.