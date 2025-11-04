La biblioteca funciona los martes de 15:30 a 16:30 y ofrece préstamos gratuitos de libros para toda la comunidad.

El Rotary Club Ecilda Paullier realizó una donación de libros al grupo de jóvenes Meraki, que gestiona una biblioteca comunitaria en la localidad de Juan Soler, departamento de San José.

Desde Meraki agradecieron la colaboración mediante un mensaje público en el que destacaron la cooperación entre ambas instituciones. “Muchas gracias Rotary Club Ecilda Paullier por su donación de libros para nuestra biblioteca. Institución amiga y compañera de tantos objetivos en pos de nuestras comunidades”, expresaron.

La biblioteca comunitaria impulsada por el grupo funciona los martes de 15:30 a 16:30, ofreciendo préstamos gratuitos de ejemplares de diferentes géneros y temáticas.

El grupo Meraki desarrolla diversas actividades con el objetivo de fomentar la solidaridad y promover mejoras en su comunidad, consolidándose como un espacio activo de participación juvenil en la zona.