Una funcionaria constató el hurto de cinco equipos exteriores de aire acondicionado y daños en el cableado de fibra óptica. La Policía investiga el hecho.

En la tarde de ayer, una persona se presentó en la Comisaría 2ª de San José de Mayo para denunciar un hurto ocurrido en una institución educativa ubicada en la intersección de las calles Di Martino y Batlle y Ordóñez.

Según informó la denunciante, funcionaria del centro, al concurrir en la mañana del 3 de noviembre constató el faltante de cinco equipos exteriores de aire acondicionado, además de daños en el cableado de fibra óptica.

Al lugar concurrió Policía Científica, que realizó el relevamiento correspondiente, mientras que la investigación quedó a cargo de la Comisaría 2ª de San José de Mayo.

El hecho es materia de investigación para determinar los responsables y las circunstancias en las que se produjo el robo.