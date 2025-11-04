Cuatro personas detenidas y cuatro armas incautadas tras operativo realizado por la Policía

En el marco de una investigación por dos rapiñas a comercios ocurridas en los meses de septiembre y octubre en Ciudad del Plata, la Jefatura de Policía de San José informó que se realizaron dos allanamientos —uno en el barrio Autódromo de esa ciudad y otro en una vivienda de Montevideo— que permitieron detener a cuatro personas e incautar armas de fuego.

Según el parte oficial: “En la pasada jornada se llevaron a cabo dos allanamientos, uno de ellos en una finca ubicada en el Barrio Autódromo de Ciudad del Plata y el segundo en una vivienda del departamento de Montevideo. Como resultado de los mismos, se detuvo a un hombre de 40 años de edad y tres jóvenes de 18, 17 y 15 años de edad, además se incautaron un teléfono celular, una moto, cuatro armas de fuego y 45 municiones de distintos calibres.”

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia, que dictó distintas resoluciones tras la audiencia en la Fiscalía Letrada de Libertad de 1° Turno.

El adolescente de 17 años fue formalizado como presunto autor de una infracción gravísima a la Ley Penal tipificada como delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipación y el uso de arma de fuego, en concurso con porte ilegal de armas. El magistrado dispuso su internación en INISA como medida cautelar.

Por su parte, el hombre de 40 años fue condenado a 10 meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba, como autor de un delito de tráfico interno de armas y municiones. Los otros dos adolescentes, de 15 y 18 años, recuperaron la libertad tras el cese de su detención. El operativo fue desarrollado por el Área de Investigaciones de Zona II, que continúa con las actuaciones en coordinación con la Fiscalía.