Dijo que en esa intersección de San José de Mayo, ya han habido accidentes

El edil por el Frente Amplio, Humberto Greno, sugirió en la Junta Departamental de San José, este lunes, la posibilidad de incorporar lomos de burro en calle Montagne, a la altura de Larrañaga, de la capital departamental.

Dijo que “es una esquina bastante peligrosa” en la que ya han habido accidentes, debido a la baja visibilidad que tiene calle Montagne en esa zona. «Creemos que se puede poner algún despertador, algún cartel de «PARE», remarcó.

Por otra parte, también señaló que en peatonal Sarandí, en su finalización hacia calle Ciganda, vecinos le manifestaron que existe la “dificultad” del cruce, debido a que no hay señalización, y que hay dos contenedores que “quitan visibilidad”.