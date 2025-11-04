El cantante uruguayo alcanzó un nuevo hito en su carrera y se prepara para presentar su espectáculo más personal en la Fiesta Nacional del Mate.

Lucas Sugo sigue sumando éxitos. El reconocido cantante y compositor uruguayo recibió el Botón Dorado de YouTube tras superar el millón de suscriptores en su canal oficial, consolidando así su popularidad en plataformas digitales.

“Hoy recibí la placa dorada de YouTube, qué emoción. Gracias de corazón a todas las personas (que son muuuuuuuchas) que me han apoyado en este camino”, expresó el artista en sus redes sociales, donde también agradeció a su equipo, a su familia y a Dios “por las bendiciones”.

Sugo, nacido en Tacuarembó y con una trayectoria que combina romance, raíces populares y cercanía con el público, ha logrado trascender fronteras con temas como Cinco minutos y Hechicera. Su canal de YouTube reúne videoclips, conciertos en vivo y materiales inéditos que reflejan su evolución artística.

Además, el músico se prepara para un momento especial: presentará su nuevo show “Raíces” en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Mate, que se realizará del 28 al 30 de noviembre en el predio de la Criolla Capitán Manuel Artigas, en San José. Será la primera vez que el público disfrute de esta propuesta que promete una conexión profunda con sus orígenes musicales y personales.

Con este doble motivo de celebración —su reconocimiento en YouTube y el estreno de “Raíces”—, Lucas Sugo reafirma su lugar como uno de los artistas más queridos y vigentes del país.