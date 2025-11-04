El hecho ocurrió en una casa próxima a Ruta 1, kilómetro 71. La Policía investiga lo sucedido.



Un hombre denunció el hurto de varios objetos de su vivienda ubicada en las cercanías de Ruta 1, kilómetro 71, en Rafael Perazza, según informó la Jefatura de Policía de San José a través del Comunicado de Prensa N.º 253/2025.

El damnificado indicó que se ausentó del domicilio por unas horas y, al regresar, encontró la puerta de ingreso abierta y el interior en completo desorden. Tras revisar la vivienda, constató el faltante de electrodomésticos, comestibles y prendas de vestir.

La Fiscalía Letrada de Libertad fue notificada del hecho y dispuso las actuaciones correspondientes. La investigación está a cargo de la Comisaría 6ta. de Rafael Perazza, que trabaja para esclarecer el robo y dar con los responsables.