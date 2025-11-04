El vehículo tenía matrícula irregular y figuraba como hurtado. La Fiscalía dispuso el cese de detención.



Un hombre de 33 años, con antecedentes penales, fue detenido en San José de Mayo luego de ser sorprendido conduciendo una moto denunciada como robada, según informó la Jefatura de Policía en su Comunicado de Prensa N.º 253/2025.

El hecho ocurrió en la noche del 1° de noviembre, cuando personal del Grupo de Reserva Táctica (G.R.T.) realizaba patrullajes preventivos en las inmediaciones de Lavalleja y Ciganda, en la capital josefina. Durante el operativo, los efectivos observaron una motocicleta con la chapa matrícula en condiciones irregulares, motivo por el cual procedieron a detener su marcha.

Tras identificar al conductor, se constató que se trataba de un hombre con antecedentes y que el vehículo en cuestión estaba denunciado como hurtado.

El detenido fue trasladado a la Comisaría 2ª de San José de Mayo, donde se realizó la verificación de datos y se informó del caso a la Fiscalía Letrada de 1º Turno, que finalmente dispuso el cese de detención.