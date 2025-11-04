El pastor alemán se extravió recientemente y su familia pide colaboración para encontrarlo. Por información comunicarse al 097 389 910.

La comunidad josefina se moviliza para ayudar a una familia que busca a su perro Rocco, un pastor alemán que se perdió en la zona del Parque Rodó de San José de Mayo.

Según informaron sus dueños, el animal fue visto por última vez en las últimas horas y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. Rocco es de gran tamaño, de pelaje marrón con negro.

La familia solicita a quienes puedan aportar información que se comuniquen al 097 389 910, ya que cada dato puede ser clave para lograr el reencuentro.

Desde San José Ahora nos sumamos al pedido y apelamos a la solidaridad de la comunidad para que Rocco pueda volver pronto a su hogar.